Sequía y fuertes vientos agravan control de incendios en Florida

El estudio científico busca motivar a las personas a prepararse mejor para los incendios forestales y hacer planes de escape

La fuerza de los vientos y la sequía en Florida y Georgia, sureste de Estados Unidos, amenazan con agravar varios de los más de 200 incendios que registran ambos estados en este momento, con casi 70 de ellos fuera de control, informaron este miércoles las autoridades.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Jacksonville, reportó un "riesgo elevado de incendios" en el noreste de Florida y el sureste de Georgia por "una masa de aire muy seco" que persistirá hasta el jueves, y quizás hasta el viernes, recrudecido por una vegetación seca por la sequía y fuertes vientos.

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El Servicio Forestal de Florida reportó este miércoles 127 incendios forestales, incluidos 59 activos, es decir, sin contención o control, con un total de 8.901 hectáreas (21.996 acres afectados).

Mientras que las autoridades de Georgia informaban de 117 incendios forestales, de los que una decena permanecen activos, y han calcinado 9.167 hectáreas (22.653 acres).

La crisis llevó a la Comisión Forestal de Georgia a decretar este miércoles por primera vez en su historia la prohibición de quemas al aire libre en al menos 91 condados.

Esta orden ya estaba en vigor ayer en decenas de condados de Florida.

Gran incendio fuera de control en el condado Broward

Aunque la mayoría de los incendios se ubican entre el norte de Florida y el sur de Georgia, el de mayor dimensión es del condado Broward, en el sur de Florida, que está fuera de control y ha calcinado 6.500 acres (2.630 hectáreas).

El fuego se ubica cerca de los Everglades, un amplio ecosistema de humedales y densa vegetación en Florida que es Patrimonio Mundial de la Unesco.

Según los últimos datos disponibles del Servicio Forestal de Florida, se hallaba contenido al 50% en horas del mediodía.

El humo de los incendios provocó alertas por baja visibilidad en carreteras esta semana, así como la disrupción al tren de pasajeros Amtrak, que conecta a Nueva York con el sur de Florida, en su tramo entre Jacksonville y Miami.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registra el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Los incendios se han visto agravados por la sequía extrema en Florida que experimenta más del 92% del estado, así como Georgia, donde un 98% de los condados se encuentran bajo esa condición.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya afectaron el doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con 20.915 siniestros que dañaron más de 707.000 hectáreas (1,74 millones de acres), de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

FUENTE: Con información de EFE.