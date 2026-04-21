Wall Street cierra en negativo por incertidumbre entre EEUU e Irán

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Wall Street terminó en rojo el martes, ante la ausencia de confirmación de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán y con el fin de la tregua entre los dos países cada vez más cerca.

El Dow Jones y el Nasdaq cedieron cada uno un 0,59%, y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,63%.

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Titulares sobre que "las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podrían no continuar generaron dudas", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

No se ha confirmado la llegada de ninguna delegación a Pakistán, país intermediario.

El vicepresidente JD Vance, que lidera la delegación estadounidense, seguía en Washington para el mediodía del martes, según la Casa Blanca.

La incertidumbre entre EEUU e Irán

Poco después del cierre de Wall Street, el presidente Donald Trump anunció que extendería el cese al fuego con Teherán para dar más tiempo a las negociaciones.

Sin embargo, Irán ha advertido que, desde su perspectiva, el cese al fuego finaliza en la medianoche (GMT) del martes.

No ha habido anuncios de nuevas negociaciones. Y Trump dijo que el bloqueo a los puertos iraníes continúa, uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes.

"Cada vez que nos enfrentamos a uno de esos choques geopolíticos o a una guerra, el mercado tiende a desvincularse de ellos en unas semanas o unos meses", apuntó Nancy Tengler, de Laffer Tengler Investments.

Esto explicaría el moderado declive de los índices de acciones.

FUENTE: Con información de AFP.