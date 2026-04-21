martes 21  de  abril 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra en negativo por incertidumbre entre EEUU e Irán

El Dow Jones y el Nasdaq cedieron cada uno un 0,59%, y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,63%

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street terminó en rojo el martes, ante la ausencia de confirmación de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán y con el fin de la tregua entre los dos países cada vez más cerca.

El Dow Jones y el Nasdaq cedieron cada uno un 0,59%, y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,63%.

Lee además
Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Ventas minoristas de EEUU suben un 4% respecto a marzo de 2025
Varias personas navegan por internet con sus celulares desde un portal en La Habana el 15 de enero de 2019.
POLÍTICA

EEUU propone internet libre con Starlink en Cuba y exige reformas al régimen

Titulares sobre que "las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podrían no continuar generaron dudas", dijo a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

No se ha confirmado la llegada de ninguna delegación a Pakistán, país intermediario.

El vicepresidente JD Vance, que lidera la delegación estadounidense, seguía en Washington para el mediodía del martes, según la Casa Blanca.

La incertidumbre entre EEUU e Irán

Poco después del cierre de Wall Street, el presidente Donald Trump anunció que extendería el cese al fuego con Teherán para dar más tiempo a las negociaciones.

Sin embargo, Irán ha advertido que, desde su perspectiva, el cese al fuego finaliza en la medianoche (GMT) del martes.

No ha habido anuncios de nuevas negociaciones. Y Trump dijo que el bloqueo a los puertos iraníes continúa, uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes.

"Cada vez que nos enfrentamos a uno de esos choques geopolíticos o a una guerra, el mercado tiende a desvincularse de ellos en unas semanas o unos meses", apuntó Nancy Tengler, de Laffer Tengler Investments.

Esto explicaría el moderado declive de los índices de acciones.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Ejército de EEUU anuncia la creación de una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica

Wall Street abre con ganancias en sus principales índices

Wall Street cierra con nuevos récords del Nasdaq y del S&P500

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en negativo por incertidumbre entre EEUU e Irán

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe