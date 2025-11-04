SNAP noviembre 2025: cómo y cuándo renovar tus beneficios antes del vencimiento

MIAMI.- El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP , por sus siglas en inglés) continúa siendo un pilar esencial para millones de familias en Estados Unidos, pero su continuidad depende de un requisito clave: la recertificación.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA), los beneficiarios que tienen programada su renovación para noviembre de 2025 deben completar el proceso antes del día 30 para evitar la suspensión de sus beneficios.

Según recordó el medio Marca USA, “la recertificación SNAP es un requisito obligatorio que permite al USDA verificar que los hogares beneficiarios aún cumplan con los criterios de ingresos, gastos y tamaño familiar establecidos”.

Si el proceso no se realiza dentro del plazo, la tarjeta EBT dejará de recibir fondos, y el beneficiario deberá volver a solicitar la ayuda desde cero.

El USDA establece que los beneficiarios deben ser notificados al menos 30 días antes del vencimiento de su periodo de certificación. Cada estado tiene su propio calendario de recertificación, por lo que la fecha exacta puede variar según la jurisdicción.

“Los estados pueden extender temporalmente los periodos de certificación o ajustar los reportes periódicos en caso de emergencias o cargas administrativas”, señala el portal oficial del USDA.

Proceso de recertificación

Los estados como California, Texas y Florida permiten realizar el trámite en línea, por teléfono o de manera presencial, mientras que otros pueden requerir documentación adicional si hubo cambios recientes en los ingresos o en la composición del hogar.

Si la renovación vence en noviembre, el beneficiario recibirá una notificación por correo físico, electrónico o mensaje de texto de su oficina local de SNAP. En esa comunicación se detallará la fecha límite exacta y los pasos necesarios para completar la renovación.

Además, el USDA recomienda consultar el estatus actual del beneficio ingresando a la página del Departamento de Servicios Sociales del estado correspondiente o a la cuenta personal del usuario en EBT Edge.

Qué ocurre si no se renueva a tiempo

El Departamento de Agricultura advierte que los beneficiarios que no completen su recertificación dentro del plazo verán sus beneficios suspendidos automáticamente el primer día del mes siguiente. Esto significa que quienes no renueven en noviembre perderán el acceso a sus cupones de alimentos a partir del 1 de diciembre.

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan:

Revisar constantemente el buzón y las notificaciones electrónicas.

Actualizar los datos personales si hubo cambios de ingresos o residencia.

Presentar los documentos al menos dos semanas antes de la fecha límite.

Guardar los comprobantes de envío o confirmación de la solicitud.

El USDA enfatiza que la recertificación SNAP de noviembre de 2025 es un trámite esencial para asegurar la continuidad del apoyo alimentario. “No espere hasta el último día revise su fecha límite, reúna los documentos necesarios y complete la renovación con antelación”, advierte el Departamento.

