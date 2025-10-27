Ajuste en los cupones de alimentos SNAP: ¿a partir de cuándo se aplica el aumento del COLA?

MIAMI.- Millones de familias en Estados Unidos recibirán un impulso en sus beneficios de alimentos a partir de este otoño. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) anunció los nuevos Ajustes por Costo de Vida ( COLA ) para el año fiscal 2026 en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP ), una medida que busca proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables ante el impacto de la inflación.

Según informó el USDA en un comunicado oficial, las nuevas asignaciones entraron en vigor el 1 de octubre de 2025 y estarán vigentes durante todo el año fiscal 2026. Estos ajustes son obligatorios bajo la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, y se actualizan anualmente para reflejar los incrementos en el costo de vida en el país.

El objetivo del ajuste COLA es garantizar que las familias que dependen de SNAP puedan seguir cubriendo sus necesidades básicas de alimentación sin perder poder adquisitivo frente a la inflación, de acuerdo con el Departamento de Agricultura.

Aumentos en los cupones SNAP

Las asignaciones máximas de SNAP aumentarán para la mayoría de los estados y territorios. Los nuevos montos para una familia de cuatro personas quedan establecidos de la siguiente manera:

994 dólares en los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia.

Entre 1,285 y 1,995 dólares en Alaska, según la región.

1,465 dólares en Guam.

1,278 dólares en las Islas Vírgenes de EEUU.

En Hawái, la asignación máxima será de 1,689 dólares, registrando una ligera disminución respecto al año anterior.

Asimismo, el beneficio mínimo para los 48 estados y D.C. aumentará a 24 dólares mensuales.

Nuevos límites y deducciones

El ajuste también incluye cambios en las deducciones y límites de gastos reconocidos por el programa. El tope máximo de vivienda aumentará a 744 dólares, mientras que la deducción por albergue para personas sin hogar se incrementará a 198.99 dólares para los 48 estados y D.C.

Por otro lado, la deducción estándar mensual para hogares de una a tres personas sube a 209 dólares, aunque el límite de activos permanecerá sin cambios para la mayoría de los beneficiarios.

Los cambios de COLA buscan aliviar el impacto del aumento sostenido de los precios de alimentos y vivienda sobre los hogares con bajos ingresos. De acuerdo con cifras oficiales, más de 40 millones de personas reciben mensualmente asistencia a través del programa SNAP, que constituye una herramienta clave para reducir la inseguridad alimentaria en el país.

El USDA recordó que los nuevos montos varían según el tamaño del hogar, los ingresos, las deducciones aplicables y el estado de residencia, por lo que recomienda verificar las cantidades específicas a través de las oficinas locales o el portal oficial del programa.

FUENTE: Con información de Marca USA / USDA