Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.

MIAMI .- En una jornada marcada por una baja participación, los electores de Miami acuden este martes a los colegios electorales para elegir un nuevo alcalde y dos integrantes de la Comisión Municipal.

En el centro de votación habilitado en la biblioteca de Shenandoah, dos de los aspirantes más visibles en la contienda ofrecieron sus declaraciones a Diario Las Américas.

FUTURO POLÍTICO Miami encara una reñida elección por la alcaldía y escaños en la Comisión

El exadministrador de la Ciudad Emilio González aseguró que estas elecciones son posibles “gracias a la demanda” que interpuso contra una ordenanza municipal que pretendía posponer los comicios hasta 2026.

“Hoy hay elecciones porque tuve el valor de llevar este caso a los tribunales y defender el derecho de los ciudadanos a votar”, afirmó. González explicó que, tras la apelación del fallo inicial, la justicia finalmente ratificó la convocatoria electoral para 2025.

“Es importante que la gente salga a votar, que ejerza su derecho y haga escuchar su voz”, subrayó.

Por su parte, el exalcalde Xavier Suárez celebró el ambiente democrático que se vive en la ciudad y calificó la jornada como “un día muy apropiado para votar”.

Suárez destacó la participación ciudadana y expresó su expectativa de que los comicios se desarrollen con normalidad.

“No creo que tengamos un ganador definitivo esta noche, ya que hay 13 candidatos en la contienda”, advirtió Suárez, quien consideró probable una segunda vuelta el próximo 9 de diciembre.

Ambos coincidieron en resaltar la importancia de la participación ciudadana como base de la democracia local y en la necesidad de mantener el espíritu cívico que caracteriza a la ciudad de Miami.

Diario las Américas realiza una cobertura especial y seguirá publicando información relacionada con los comicios en los diferentes municipios del condado Miami-Dade .