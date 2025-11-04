martes 4  de  noviembre 2025
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

Emilio González destaca que gracias a su demanda se realizan las elecciones este año, mientras Xavier Suárez augura una segunda vuelta el 9 de diciembre

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.

D. CASTROPÉ
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- En una jornada marcada por una baja participación, los electores de Miami acuden este martes a los colegios electorales para elegir un nuevo alcalde y dos integrantes de la Comisión Municipal.

En el centro de votación habilitado en la biblioteca de Shenandoah, dos de los aspirantes más visibles en la contienda ofrecieron sus declaraciones a Diario Las Américas.

Lee además
Precinto electoral en la sede del Ayuntamiento de Miami.
FUTURO POLÍTICO

Miami encara una reñida elección por la alcaldía y escaños en la Comisión
Sede del ayuntamiento de Miami Beach, uno de los precintos habilitados para votación anticipada
ELECCIONES

Miami Beach: Candidatos y principales temas de la elección municipal 2025

El exadministrador de la Ciudad Emilio González aseguró que estas elecciones son posibles “gracias a la demanda” que interpuso contra una ordenanza municipal que pretendía posponer los comicios hasta 2026.

“Hoy hay elecciones porque tuve el valor de llevar este caso a los tribunales y defender el derecho de los ciudadanos a votar”, afirmó. González explicó que, tras la apelación del fallo inicial, la justicia finalmente ratificó la convocatoria electoral para 2025.

“Es importante que la gente salga a votar, que ejerza su derecho y haga escuchar su voz”, subrayó.

Por su parte, el exalcalde Xavier Suárez celebró el ambiente democrático que se vive en la ciudad y calificó la jornada como “un día muy apropiado para votar”.

Suárez destacó la participación ciudadana y expresó su expectativa de que los comicios se desarrollen con normalidad.

“No creo que tengamos un ganador definitivo esta noche, ya que hay 13 candidatos en la contienda”, advirtió Suárez, quien consideró probable una segunda vuelta el próximo 9 de diciembre.

Ambos coincidieron en resaltar la importancia de la participación ciudadana como base de la democracia local y en la necesidad de mantener el espíritu cívico que caracteriza a la ciudad de Miami.

Diario las Américas realiza una cobertura especial y seguirá publicando información relacionada con los comicios en los diferentes municipios del condado Miami-Dade .

Temas
Te puede interesar

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Jake Paul explota contra Gervonta Davis tras cancelación de su pelea en Netflix por denuncia de abuso

Netflix cancela polémica pelea de boxeo en Miami tras investigación por violencia doméstica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes