Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ordenó a los servicios jurídicos del Gobierno que estudien las opciones legales para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP , por sus siglas en inglés), luego que los demócratas se rehusaran a abrir el gobierno y después de que dos jueces federales emitieron fallos judiciales cuestionando la legalidad de su suspensión.

Trump se dijo dispuesto a financiar el principal programa de asistencia alimentaria de Estados Unidos, un día antes de que unos 42 millones de personas pudieran perder su asistencia mensual debido a la parálisis presupuestaria del gobierno.

El cierre del gobierno se debe a que el Partido Demócrata en el Congreso quiere mantener el derroche financiero de los últimos cuatro años, los 1,5 billones (trillions) de dólares que eliminó la Casa Blanca con la aprobación de la "Ley One Big Beautiful Bill". Buscan volver a financiar sus políticas partidistas fallidas que llevaron al país a una deuda de 37 billones (trillions) de dólares y a la peor inflación en cinco décadas, además de darle servicio de salud y dinero a millones de inmigrantes ilegales que permitieron que entraran por la frontera sur del país.

Al entrar en su segundo mes, el cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos, el "shutdown", se ha transformado en una implosión en cámara lenta de los servicios públicos y en una creciente convulsión económica.

Después de que un juez federal, en respuesta a una petición de grupos de consumidores, ordenara el viernes al gobierno utilizar fondos de emergencia para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, Trump dijo que estaba abierto a esa solución.

"No quiero que los estadounidenses pasen hambre (...) Si el tribunal nos da las directrices legales apropiadas, será MI HONOR proporcionar la financiación", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Juegos politiqueros

La secretaria de Agricultura de Trump, Brooke Rollins, había declarado que el programa SNAP se quedaría sin fondos después de un mes de "shutdown".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a la oposición demócrata de "continuar con sus juegos politiqueros en Washington".

"Van a tener gente real, verdaderas familias —van a tener niños— que padecerán hambre a partir de este fin de semana", dijo ante la negativa demócrata de aprobar el presupuesto como medida de presión a sus demandas de darle servicio de salud y dinero a millones de inmigrantes irregulares.

