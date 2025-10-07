martes 7  de  octubre 2025
Migración

EEUU registra el número de detenciones de migrantes más bajo en la frontera sur desde hace 55 años

"Hemos tenido la frontera más segura en la historia de EEUU y nuestras cifras de fin de año [fiscal] lo prueban", dijo la secretaria de Seguridad Nacional

Inmigrantes en la frontera.&nbsp;

Inmigrantes en la frontera. 

(FREEPIK/CANVAS)
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU.&nbsp;

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El número de detenciones de migrantes ilegales en la frontera sur de Estados Unidos bajó hasta 237.565 en un año, la cifra más baja desde 1970, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) divulgado este martes.

Se trata del "total anual más bajo en 55 años, comparado con 201.780 en el año fiscal 1970, y un 87% menos que el promedio de los últimos cuatro años fiscales, que fue de 1,86 millones", indicó el texto.

Lee además
Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
OPERACIÓN GUARDIÁN

ICE y autoridades de Oklahoma detienen a 120 inmigrantes ilegales en redada en carreteras

El año fiscal estadounidense se cierra en el mes de septiembre, y es el momento en que las administraciones públicas publican comparativos de cifras económicas o sociales.

De esas 237.565 detenciones, el 72% se produjo durante los últimos meses del gobierno Biden (entre octubre de 2024 y enero de 2025), se congratuló el DHS.

El cambio de la política interna

Al asumir su segundo mandato, el republicano Donald Trump anunció que las redadas y las deportaciones de indocumentados serían un eje de su política interior.

"Hemos tenido la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y nuestras cifras de fin de año [fiscal] lo prueban", se congratuló la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado.

El comunicado destaca que hace cinco meses que la Patrulla Fronteriza no suelta a ningún indocumentado a lo largo de la frontera suroeste, "comparado con 9.144 liberaciones en septiembre de 2024".

La liberación de detenidos en la frontera se hacía en presidencias anteriores bajo la condición de que los ilegales se presentaran luego ante las autoridades para determinar definitivamente su situación de asilado o beneficiario de un programa de protección temporal.

Muchos de esos indocumentados no se presentaban luego a la cita, según los críticos con el sistema migratorio.

El promedio diario de detenciones en la frontera es de 279 personas, "un 95% menos que el promedio de 5.110 de la administración anterior desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2024", añadió el texto.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Cientos de migrantes parten a Ciudad de México para exigir su regularización

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

EEUU le recuerda a Maduro que no tiene presencia diplomática en Caracas ante supuesto atentado contra su embajada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades