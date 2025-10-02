jueves 2  de  octubre 2025
Ventas de Tesla aumentan 7% en el tercer trimestre y superan expectativas

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 497.099 vehículos, frente a los 440.000 que esperaban los analistas. El anuncio representa una señal de recuperación para el grupo dirigido por Elon Musk

Los modelos Tesla Y y 3 se exhiben en un concesionario Tesla en Corte Madera, California.&nbsp;

Los modelos Tesla Y y 3 se exhiben en un concesionario Tesla en Corte Madera, California. 

AFP- JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla registró en el tercer trimestre de 2025 un aumento de las ventas del 7% con respecto al año anterior, muy por encima de las expectativas.

Después de tres meses consecutivos en descenso, el anuncio representa una señal de recuperación para el grupo dirigido por el multimillonario Elon Musk.

Entre julio y septiembre, Tesla entregó 497.099 vehículos, según un comunicado publicado el jueves, frente a los 440.000 que esperaban los analistas.

La compañía se está recuperando tras un período difícil, marcado por el crecimiento de la competencia china y las protestas contra la marca, vinculadas a las posturas políticas de Musk.

El propietario de Tesla y Space X fue el principal contribuyente a la campaña presidencial de Donald Trump y luego dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), creado por el mandatario para recortar el gasto público.

El repunte de ventas

En varios países del mundo, los extremistas de izquierda llevaron a cabo, actos de vandalismo contra vehículos.

El repunte de las ventas se debió en su totalidad al Model Y y al Model 3, cuyas entregas aumentaron más de un 9%, mientras que los demás modelos, el S, el X y el Cybertruck, experimentaron una caída interanual del 30%.

Así, Tesla se está recuperando gracias a sus vehículos más asequibles: el 3 y el Y cuestan menos de 45.000 dólares en Estados Unidos, mientras que los otros tres se venden por al menos 80.000 dólares.

El mercado recibió esta noticia con entusiasmo, pero sin euforia. El precio de las acciones subía un 0,68% en Wall Street.

Según informó Forbes el miércoles, la fortuna de Musk creció gracias al aumento de las acciones de Tesla. Su patrimonio alcanzó brevemente los 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 milllones, publicó la revista.

