miércoles 9  de  septiembre 2026
FINANZAS

Tesoro de EEUU recompra deuda para estabilizar bonos a 30 años

El principal objetivo de la recompra es estabilizar el mercado de bonos, cuyo valor de rendimiento a 30 años ha subido por encima de los 5 dólares

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa.

Thomas COEX / AFP
Por Julián Varela

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este miércoles que el volumen de su anunciada operación de recompra de deuda federal será de 6.000 millones de dólares, el triple de lo habitual.

El principal objetivo es estabilizar el mercado de bonos, cuyo valor de rendimiento ha subido por encima de los 5 dólares.

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El anuncio llega después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara el 19 de agosto que su cartera duplicaría al menos el volumen de este tipo de operación para recomprar títulos ya en circulación entre septiembre y noviembre.

La reacción del mercado ha sido mesurada, ya que tras el anuncio el rendimiento del bono a diez años subió 3 puntos básicos, hasta el 4,84%, algo no visto desde 2007. Por su parte el interés del título a 20 años escaló también otros 3 puntos hasta el 5,3%, un nivel inédito desde 2006.

Por su parte, el del bono a 30 años avanzó también unos 3 puntos básicos, hasta el 5,292 %, acercándose a máximos de abril de 2004.

La respuesta apunta a que muchos inversores esperaban un volumen de recompra aún mayor, de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, y también parece dada por el repunte del precio del petróleo, tras la intensificación de los bombardeos de EEUU contra los buques petroleros iraníes.

La operación de recompra en sí se ejecutará este 10 de septiembre, día en el que hay agendada también una subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años.

FUENTE: Con información de AFP.

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