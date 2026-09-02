Tesoro de EEUU emite moneda conmemorativa con rostro de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el miércoles monedas conmemorativas de 1 dólar con el rostro del presidente Donald J. Trump.

Las monedas se acuñaron con motivo del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, que se celebra este año.

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Un rollo de 25 monedas de un dólar salió a la venta por 61 dólares - un recargo del 144% -, y la bolsa con 100 monedas tiene un precio de 154,50 dólares.

Al lanzar la iniciativa, el Tesoro no había aclarado si las monedas tendrían valor monetario o serían exclusivamente conmemorativas.

Sin embargo, la Casa de la Moneda dijo este miércoles que las monedas "están en circulación".

Los 250 años de independencia

La nueva moneda lleva en un lado el rostro del líder republicano junto con las palabras "Liberty" (Libertad) y "In God We Trust"(En Dios confiamos).

También aparecen las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.

La otra cara exhibe una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción "250".

En mayo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que impulsaba un plan para emitir un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del presidente Trump.

El funcionario reconoció que la iniciativa requeriría que el Congreso modificara la ley que prohíbe que las personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense.

En marzo, el Tesoro anunció que el papel moneda de Estados Unidos llevaría la firma de Trump, otra novedad.

FUENTE: Con información de AFP.