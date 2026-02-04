miércoles 4  de  febrero 2026
RELACION

Tras llamada telefónica, Trump afirma: "La relación con China es 'extremadamente buena'

"La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y los dos estamos conscientes de lo importante que es mantenerla así", escribió Trump en su plataforma Truth Social

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump le habla a su homólogo de China Xi Jinping durante un encuentro bilateral.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Donald Trump consideró que la relación de Estados Unidos con China, así como la suya con Xi Jinping, es "extremadamente buena", luego de una una conversación telefónica este miércoles entre ambos.

Trump y Xi abordaron temas sobre el comercio internacional, Taiwán, y la guerra de Rusia en Ucrania, así como sobre una posible visita a China del presidente estadounidense.

El presidente chino, Xi Jinping, dijo a Trump en una llamada telefónica este miércoles que pueden resolver las diferencias en sus relaciones bilaterales con "respeto mutuo", informaron medios estatales chinos.

"Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien", afirmó Xi, informó la cadena estatal CCTV.

"Hagamos de 2026 un año en el que China y Estados Unidos, como dos grandes Estados, avancen hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos", añadió.

El presidente chino está bien claro del liderazgo de Trump y el rol que protagoniza ahora Washington en los puntos estratégicos y acciones claves en el mundo y sobre los que China ya sabe que tiene que mantenerse al margen para evitar un conflicto bélico entre las dos potencias, cuando Pekín se encuentra en uno de sus peores momentos de inflexión económica y graves problemas políticos internos en los últimos 30 años.

