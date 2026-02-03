martes 3  de  febrero 2026
INVIERNO ATÍPICO

El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas

Aunque los termómetros comenzarán a recuperarse de forma gradual, los meteorólogos advierten que un nuevo frente frío volverá a impactar la región, manteniendo valores muy por debajo del promedio estacional

Imagen referencial del invierno en Miami Beach.

IA D. CASTROPÉ
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El sur de Florida atraviesa una racha de temperaturas inusualmente bajas, con madrugadas que se sienten cerca de los 30°F. Las autoridades mantienen advertencias por frío en las zonas costeras de Palm Beach, Miami-Dade y Broward, mientras que en el interior continúan vigentes avisos por heladas, que pueden formar escarcha y dañar plantas y cultivos.

Este comportamiento contrasta con los promedios históricos de la región, donde las mínimas habituales suelen oscilar entre 50 y 60°F. En esta ocasión, los registros se mantienen 10 a 15 grados por debajo de lo normal, una situación poco frecuente para esta época del año, según los meteorólogos.

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela
Imagen referencial de los bomberos de Miami-Dade trabajando para socavar las llamas de un incendio.
INCENDIO

Emergencia por fuego en vivienda de Miami deja a cinco adultos desplazados

Para la noche de este martes, se espera un rápido descenso de las temperaturas después del atardecer, con un ambiente nuevamente frío durante la madrugada.

El miércoles se perfila como el día más templado de la semana, con un amanecer fresco alrededor de 55°F, seguido de un ascenso sostenido que permitirá alcanzar máximas cerca de 70°F al mediodía.

El jueves, a medida que avance la tarde, aumentará la nubosidad y se mantiene una probabilidad de 20 a 30 % de chubascos aislados, antes del ingreso de un nuevo frente frío durante la noche.

El impacto más notable se sentirá entre la madrugada del viernes y el sábado, cuando las temperaturas podrían volver a descender a cerca de 40°F, prolongando este episodio de frío inusual en la región. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y continuar tomando precauciones, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana.

Las bajas temperaturas ya han generado efectos negativos en la zona, principalmente en cultivos sensibles al frío y en la población más vulnerable, lo que ha llevado a reforzar recomendaciones de protección.

Aunque hacia el fin de semana podría iniciarse una recuperación gradual, los expertos advierten que este patrón atmosférico indica que el invierno aún no cede completamente en esta parte del estado, prolongando el frío intenso para los próximos días.

