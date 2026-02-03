El frío no cede en el sur de Florida y otro frente amenaza con prolongar las bajas temperaturas

MIAMI.- El sur de Florida atraviesa una racha de temperaturas inusualmente bajas, con madrugadas que se sienten cerca de los 30°F. Las autoridades mantienen advertencias por frío en las zonas costeras de Palm Beach, Miami-Dade y Broward, mientras que en el interior continúan vigentes avisos por heladas, que pueden formar escarcha y dañar plantas y cultivos.

Este comportamiento contrasta con los promedios históricos de la región, donde las mínimas habituales suelen oscilar entre 50 y 60°F. En esta ocasión, los registros se mantienen 10 a 15 grados por debajo de lo normal, una situación poco frecuente para esta época del año, según los meteorólogos.

Para la noche de este martes, se espera un rápido descenso de las temperaturas después del atardecer, con un ambiente nuevamente frío durante la madrugada.

El miércoles se perfila como el día más templado de la semana, con un amanecer fresco alrededor de 55°F, seguido de un ascenso sostenido que permitirá alcanzar máximas cerca de 70°F al mediodía.

El jueves, a medida que avance la tarde, aumentará la nubosidad y se mantiene una probabilidad de 20 a 30 % de chubascos aislados, antes del ingreso de un nuevo frente frío durante la noche.

El impacto más notable se sentirá entre la madrugada del viernes y el sábado, cuando las temperaturas podrían volver a descender a cerca de 40°F, prolongando este episodio de frío inusual en la región. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y continuar tomando precauciones, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana.

Las bajas temperaturas ya han generado efectos negativos en la zona, principalmente en cultivos sensibles al frío y en la población más vulnerable, lo que ha llevado a reforzar recomendaciones de protección.

Aunque hacia el fin de semana podría iniciarse una recuperación gradual, los expertos advierten que este patrón atmosférico indica que el invierno aún no cede completamente en esta parte del estado, prolongando el frío intenso para los próximos días.