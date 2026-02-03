martes 3  de  febrero 2026
LIBIA

Asesinan a Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

Saif (1972) estaba considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011

Seif al-Islam Gadafi aparece ante sus seguidores y periodistas en el complejo residencial de su padre en la capital libia, Trípoli, en la madrugada del 23 de agosto de 2011.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Trípoli — Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador de Libia Muamar Gadafi, derrocado en 2011, fue asesinado este martes por cuatro sujetos en su residencia en el país magrebí, informó su asesor y jefe de su equipo político, Abdullah Otham.

Otham, quien inicialmente se había limitado a informar del fallecimiento, sin precisar las causas, explicó luego al medio local Al Ahrar que cuatro hombres armados irrumpieron en la vivienda de Gadafi, donde desactivaron los sistemas de alarma y vigilancia y "lo asesinaron".

Según el medio local The Libya Observer, que cita "informes" cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

La Fiscalía informó del nombramiento de una comisión que se desplazará al lugar de los hechos para investigar las circunstancias en las que se produjo el suceso e "interrogar" a personas del entorno del fallecido, para esclarecer los hechos.

Saif (1972) estaba considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011, por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Saif al Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego fueron suspendidas las votaciones.

