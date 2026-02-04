miércoles 4  de  febrero 2026
EEUU

Secretaria de Seguridad Nacional visita la frontera sur para promover los "logros" de la agencia

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan desde México hacia Estados Unidos cayeron en 2025 a su nivel más bajo en más de medio siglo

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

ALEX BRANDON /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles la frontera sur del país para promover los "logros" de la agencia, en medio de críticas de los demócratas y protestas por las políticas antinmigrante de la administración del presidente Donald Trump, una promesa de campaña.

Noem, junto a varios funcionarios de alto rango, entre ellos el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, se reunió hoy con agentes de la Patrulla Fronteriza en Nogales (Arizona), tras haber visitado ayer Eagle Pass (Texas).

Lee además
 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD NACIONAL

ICE captura en Virginia a presunto miembro de la MS-13 acusado de cinco asesinatos en El Salvador
Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026.
Migración

Jefe de ICE anuncia la colaboración de las autoridades de Minnesota y la reducción de 700 agentes

En declaraciones en Arizona, Noem insistió en la reducción del número de detenciones de personas que cruzan de manera irregular la frontera bajo el mandato de Trump y aprovechó para criticar las políticas expresidente, Joe Biden, quien salió del poder hace poco más de un año.

Frontera segura

"Hemos logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, y lo hicimos inmediatamente después de la peor crisis fronteriza de nuestra historia”, afirmó Noem.

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan desde México hacia Estados Unidos cayeron en 2025 a su nivel más bajo en más de medio siglo, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew basado en estadísticas del Gobierno federal.

La agencia registró 237.538 encuentros en el año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024 y concluyó en septiembre de 2025, frente a más de 1,5 millones en 2024, más de dos millones en 2023 y un récord de más de 2,2 millones en 2022.

Barrera flotante

A pesar de estas cifras en mínimos históricos, el Gobierno Trump anunció hace poco más de un mes que comenzará a instalar más de 800 kilómetros de una nueva barrera flotantes, compuesta por boyas, sobre el río Bravo, para "disuadir" los cruces hacia EE.UU.

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha intensificado sus políticas antinmigrantes y ha desplegado a agentes federales a distintas ciudades gobernadas por la oposición demócratas, en lo que llama "operativos" para detener a las personas sin estatus legal que han resultado en fuertes enfrentamientos organizados por grupos de extrema izquierda alineados al Partido Demòocrata.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Dos teorías del poder estadounidense: por qué las estrategias de Seguridad Nacional de Biden y Trump representan visiones del mundo irreconciliables

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nuevos requisitos y recortes al programa SNAP entran en vigor en EEUU

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Petro califica de "positiva" la reunión con el presidente Trump

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

Te puede interesar

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Personal del diario entra al edificio sede del periódico The Washington Post.
MEDIOS/EEUU

El Washington Post hace drásticas reformas y emprende una nueva era

Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.
DECISIÓN

Ryan Routh recibe cadena perpetua por haber intentado asesinar Trump en Florida

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista