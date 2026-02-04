Secretaria de Seguridad Nacional visita la frontera sur para promover los "logros" de la agencia

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.

WASHINGTON — La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó este miércoles la frontera sur del país para promover los "logros" de la agencia , en medio de críticas de los demócratas y protestas por las políticas antinmigrante de la administración del presidente Donald Trump, una promesa de campaña.

Noem, junto a varios funcionarios de alto rango, entre ellos el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, se reunió hoy con agentes de la Patrulla Fronteriza en Nogales (Arizona), tras haber visitado ayer Eagle Pass (Texas).

En declaraciones en Arizona, Noem insistió en la reducción del número de detenciones de personas que cruzan de manera irregular la frontera bajo el mandato de Trump y aprovechó para criticar las políticas expresidente, Joe Biden, quien salió del poder hace poco más de un año.

Frontera segura

"Hemos logrado la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, y lo hicimos inmediatamente después de la peor crisis fronteriza de nuestra historia”, afirmó Noem.

Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes que cruzan desde México hacia Estados Unidos cayeron en 2025 a su nivel más bajo en más de medio siglo, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew basado en estadísticas del Gobierno federal.

La agencia registró 237.538 encuentros en el año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024 y concluyó en septiembre de 2025, frente a más de 1,5 millones en 2024, más de dos millones en 2023 y un récord de más de 2,2 millones en 2022.

Barrera flotante

A pesar de estas cifras en mínimos históricos, el Gobierno Trump anunció hace poco más de un mes que comenzará a instalar más de 800 kilómetros de una nueva barrera flotantes, compuesta por boyas, sobre el río Bravo, para "disuadir" los cruces hacia EE.UU.

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha intensificado sus políticas antinmigrantes y ha desplegado a agentes federales a distintas ciudades gobernadas por la oposición demócratas, en lo que llama "operativos" para detener a las personas sin estatus legal que han resultado en fuertes enfrentamientos organizados por grupos de extrema izquierda alineados al Partido Demòocrata.

FUENTE: Con información de EFE