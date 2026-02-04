miércoles 4  de  febrero 2026
Fiscalía pide cadena perpetua para Ryan Routh por intento de asesinato contra Trump en Florida

El acusado será sentenciado este miércoles 4 de febrero de 2026 en Fort Pierce. La fiscalía sostiene que planificó el ataque y que nunca mostró arrepentimiento. La defensa pide 27 años de prisión.

Momento del arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach en 2024 por intento de asesinato a Donald Trump.

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT PIERCE.- La justicia federal definirá este miércoles 4 de febrero de 2026 el futuro penal de Ryan Routh, el hombre condenado por intentar asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump durante una jornada de golf en West Palm Beach en 2024.

Routh, de 60 años, comparece ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon en el tribunal federal de Fort Pierce, donde la fiscalía solicitará cadena perpetua al considerar que el acusado actuó con planificación, intención letal y sin mostrar señales de arrepentimiento tras su condena.

La defensa solicitó una variación de las guías federales de sentencia y pidió una condena total de 27 años de prisión, que incluye una pena obligatoria vinculada a delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, el intento de ataque fue frustrado cuando agentes del Servicio Secreto detectaron la punta de un rifle semiautomático que sobresalía entre los arbustos cercanos al Trump International Golf Club, en West Palm Beach, mientras el presidente jugaba golf.

Las autoridades indicaron que el sospechoso se encontraba oculto a varios cientos de metros del entonces candidato. Tras ser detectado, un agente abrió fuego, lo que provocó que Routh abandonara el arma y huyera del lugar en una camioneta. Posteriormente fue arrestado en un condado vecino.

En la escena, los investigadores recuperaron el rifle, mochilas, una mira óptica y una cámara de acción, elementos que, según la fiscalía, evidencian preparación previa al ataque.

El proceso judicial también estuvo marcado por momentos de tensión. Tras el veredicto de culpabilidad, Routh protagonizó un incidente en la sala cuando intentó autolesionarse, lo que obligó a la intervención inmediata de los oficiales.

La sentencia estaba prevista inicialmente para diciembre, pero fue aplazada después de que el acusado decidiera contar con representación legal para la fase final del proceso, tras haberse defendido a sí mismo durante gran parte del juicio.

En documentos judiciales, la fiscalía sostiene que Routh no ha asumido responsabilidad por sus actos y que su historial refleja un patrón de desprecio por la ley.

La decisión final del tribunal determinará si se impone cadena perpetua, como solicita el gobierno federal, o si se aplica una condena menor dentro de las guías federales de sentencia.

