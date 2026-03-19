Reguladores en EEUU exponen medidas para modernizar y dinamizar el sistema bancario

Los reguladores financieros de Estados Unidos publicaron este jueves propuestas para flexibilizar algunas de las normas de capital previstas para los bancos y aplicar parcialmente un conjunto de estándares internacionales.

Esta última medida se suma a otros esfuerzos realizados bajo la administración del presidente Donald Trump para ajustar las normas bancarias y hacerlas más flexibles. El objetivo es que los bancos se sientan más cómodos a la hora de entregar préstamos, con el rigor necesario, pero no extremo como exigió el gobierno de Joe Biden tras las crisis bancaria de 2023 debido a sus políticas fallidas de cambio climático que crearon la peor inflación en 50 años.

En términos generales, las propuestas reducirían ligeramente los requisitos de capital para los bancos de mayor tamaño.

Uno de los planes difundidos tiene como objetivo simplificar la forma en que los grandes bancos calculan su cumplimiento de los requisitos de capital, mientras que otro sugiere cambios en el recargo de capital que se aplica a los bancos más grandes y complejos.

Dinamizar el sistema bancario

La medida apunta a "modernizar los requisitos de capital bancario que constituyen el fundamento del marco regulatorio" estadounidense, explicó Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, en declaraciones preparadas para una reunión de la junta de reguladores este jueves.

"La propuesta incluye desviaciones modestas respecto al acuerdo de Basilea de 2017", señaló en sus comentarios.

Bowman aludía a lo que se conoce como el marco normativo "Basilea III", cuyo objetivo fue reforzar la estabilidad del sistema bancario y que surgió como respuesta a la crisis financiera de 2007-2008.

"Muchas de estas desviaciones tienen solo un efecto menor sobre el capital, pero están diseñadas para abordar cuestiones de implementación específicas de Estados Unidos", afirmó.

Sin embargo, el gobernador de la Fed Michael Barr —predecesor de Bowman en el cargo de vicepresidente de Supervisión—, argumentó que las "reducciones en los requisitos de capital son innecesarias y poco prudentes".

FUENTE: Con información con AFP.