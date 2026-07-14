martes 14  de  julio 2026
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU

"No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También abordaremos otros asuntos, pero será un gran anuncio", declaró ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este martes que en su discurso a la nación del próximo jueves hará "un gran anuncio" sobre la integridad electoral, a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre.

"No hay nada más importante, porque sin elecciones libres y justas no hay país. También abordaremos otros asuntos, pero será un gran anuncio", declaró ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi.

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Proyecto de Ley SAVE

El líder republicano anunció el lunes que el próximo jueves pronunciará un mensaje a la nación en horario de máxima audiencia.

Trump no dio detalles sobre el contenido del discurso, pero según la prensa local planea abordar las nuevas hostilidades con Irán y presionar al Congreso para que apruebe la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca.

El proyecto de ley 'Save America' busca endurecer los requisitos de registro y votación en las elecciones federales al exigir - como debe ser en todos los estados del país- pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con foto.

Trump y decenas de millones de estadounidenses -que respaldan la tranasparencia electoral- han expresado su gran desconfianza en el sistema electoral estadounidense desde las elecciones presidenciales de 2020 y denunciaron un masivo fraude electoral

En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre se disputa la actual mayoría republicana en ambas Cámaras del Congreso con un Partido Demócrata en pleno descenso y decadencia por el rumbo socialista que ha emprendido.

FUENTE: Con información de AFP.

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