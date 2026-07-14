martes 14  de  julio 2026
TRAGEDIA

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos

El Departamento de Estado informó que la Asociación Médica Venezolano-Americana se encarga de recolectar y distribuir suministros médicos para los más afectados

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas

EFE/Henry Chirinos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU anunció una alianza con la Asociación Médica Venezolano-Americana (VAMA por sus siglas en inglés), con sede en el país, para fortalecer la asistencia de suministros médicos a las personas afectadas por los fuertes sismos ocurridos en Venezuela el 24 de junio pasado.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que esta alianza en parte de la respuesta que el gobierno estadounidense ha ofrecido al país en medio de la emergencia dejada por los terremotos que ocasionaron 4.561 víctimas, miles de heridos y más de 16,000 personas sin hogar, según ACNUR, la mayoría en el estado costero de La Guaira y Caracas.

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“Como parte de nuestra respuesta continua a los terremotos en Venezuela, el Departamento de Estado (@StateDept) concretó una alianza con la Asociación Médica Venezolano-Americana (VAMA), una organización benéfica estadounidense integrada por médicos venezolanos que residen y ejercen en los Estados Unidos”, informó Pigott en un mensaje por X.

VAMA, integrada por más de 60 médicos venezolanos, brinda no solo con orientación preparación indispensable de sus miembros, sino que también los prepara para responder ante desastres naturales o cualquier escenario de crisis sanitaria emergente en Venezuela, según explica en su portal vamainfo.com/news.

EEUU y médicos venezolanos

El portavoz del Departamento de Estado indicó que la asociación de médicos venezolanos “está recopilando, transportando y distribuyendo suministros médicos para los esfuerzos de ayuda tras los devastadores terremotos”.

La mayoría de las personas sin hogar se encuentran en espacios públicos e instalaciones improvisadas convertidas en refugios, donde la situación humanitaria se ha agravado por el aumento de la vulnerabilidad de los damnificados, según han advertido organizaciones de Naciones Unidas que se encuentran reforzando la ayuda humanitaria.

Ante la magnitud de la tragedia, no solo son insuficientes los alimentos, sino también la asistencia médica en los hospitales de campaña y refugios, estos últimos bajo un caos logístico en casos, indican reportes. A esto se suma las antiguas carencias de personal e insumos médicos en los principales hospitales de La Guaira y Caracas.

La necesidad urgente de asistencia médica sería aliviada por VAMA que considera que “la verdadera magnitud de la tragedia sigue siendo incierta tras los sismos en Venezuela que ya navegaba por una frágil fase de transición marcada por la incertidumbre”.

FUENTE: Con información de statedeptspox red X

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