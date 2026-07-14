martes 14  de  julio 2026
CUBA

Remolcador 13 de Marzo, un crimen que aún clama justicia

Cuentan testigos que el Remolcador 13 de Marzo fue perseguido y golpeado por potentes chorros de agua que no pararon hasta ser hundido

Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares.&nbsp;

Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares. 

ÁLVARO MATA / DLA
El activista por los derechos humanos Ramón Saúl Sánchez y el escritor Jorge García, quién perdió a 14 de sus familiares tras el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, lanzan flores al mar en memoria de las víctimas en Miami.

El activista por los derechos humanos Ramón Saúl Sánchez y el escritor Jorge García, quién perdió a 14 de sus familiares tras el hundimiento del remolcador "13 de Marzo", lanzan flores al mar en memoria de las víctimas en Miami.

GISELLE SANTALUCI
Jorge García observa la foto de su nieto, Juan Mario.

Jorge García observa la foto de su nieto, Juan Mario.

ÁLVARO MATA
El escritor Jorge García durante la ceremonia de conmemoración de los 25 años del hundimiento del remolcador 13 de Marzo.
El escritor Jorge García durante la ceremonia de conmemoración de los 25 años del hundimiento del remolcador 13 de Marzo. DANIEL CASTROPÉ
Un grupo de disidentes en el Malecón de La Habana, protestan con carteles alusivos al hundimiento del remolcador 13 de Marzo uno de los crímenes cometidos por el régimen de Castro.
Un grupo de disidentes en el Malecón de La Habana, protestan con carteles alusivos al hundimiento del remolcador "13 de Marzo" uno de los crímenes cometidos por el régimen de Castro.
ARCHIVO
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI. - Han transcurrido 32 años y los cubanos, apresados aún en la pesadilla de una interminable dictadura, continúan esperando por un órgano internacional que asuma el proceso investigativo que conllevó al hundimiento del Remolcador 13 de Marzo y la muerte de 41 seres humanos, entre las edades de cinco meses y 52 años, el 13 de julio de 1994.

Cuba vivía entonces el llamado “período especial” tras perder los apoyos económicos del desaparecido bloque soviético. La alimentación era precaria y la desnutrición alcanzó cifras nunca vistas. La desesperanza se propagó y los deseos de emigrar aumentaron, mientras la represión política continuaba y huir del país, como si se escapara de un campo de concentración, era la única solución ante tanta desesperación.

Lee además
Miami Marine Stadium.
FLORIDA

Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium
Plantas tropicales, sean autóctonas o adaptables al clima de Florida.
FLORIDA

Consejos para ahorrar agua y cuidar plantas en caso de que la sequía regrese

Salir de la Isla era difícil y el Gobierno cubano ordenó redoblar la vigilancia, pero el deseo puedo más que el miedo y un grupo de 72 cubanos abordaron una embarcación en el puerto de La Habana, guiados por el jefe de operaciones de la terminal portuaria, para huir del país.

Cuentan testigos que la comandancia del puerto dispuso de embarcaciones reforzadas por militares para perseguir y abordar el remolcador 13 de Marzo. Que los potentes chorros de agua no pararon hasta que lograron hundirlo.

Hoy recordamos a los muertos de aquel horrendo asalto y las palabras del escritor e investigador Jorge A. García Más (1945-2024), quien fue portador del dolor de haber perdido 14 familiares e impulsor incansable de dar a conocer lo que sucedió.

- ¿Qué sabe del suceso que el Gobierno cubano califica como “accidente” y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define de “premeditado e intencional”?

La intencionalidad del crimen cometido queda al desnudo cuando las autoridades cubanas prefieren dar un escarmiento y hundir la embarcación, en vez de abortar la salida y apresar a los que huían.

- ¿Fue el remolcador tomado a la fuerza por quienes pretendían huir, como aseguran las autoridades cubanas?

Esa noche mi cuñado Ramel cubría su turno normal de trabajo. La embarcación estaba asignada a él como jefe de Operaciones en el Puerto de La Habana. No se ejerció fuerza, no lastimaron a nadie. Simplemente él, en unión de su tripulación y familiares, decidió desviar la embarcación y poner proa rumbo norte para ganar tierras de libertad, pero encontraron la muerte.

-Como investigador de este suceso, tiene cierta información sobre la maniobra y la autorización que conllevó al hundimiento.

Durante una reunión de militantes del Partido Comunista en La Habana, el general de división Senén Casas Regueiro manifestó que él ordenó el hundimiento del remolcador, tras obtener la aprobación del más alto mando militar, de Fidel y Raúl Castro, para dar un escarmiento. Así lo expresó con júbilo ante sus acólitos. Allí, entre los asistentes, estaba Martha Jiménez, mi amiga y esposa del líder revolucionario Fructuoso Rodríguez, quien me dio la información y me advirtió guardar el secreto, al menos mientras viviera. Marta falleció y puedo hacer pública la información.

-Murieron ahogados 41 cubanos, entre ellos 14 familiares suyos, incluyendo a su nieto de 10 años. ¿Cómo percibe la pérdida de esos seres queridos?

La naturaleza criminal del hecho no tiene paralelos en la historia de Cuba. Duele lo mismo para aquél que perdió un familiar como para mí que perdí 14.Y puedo decir que morir ahogado es un modo de morir; pero morir ahogado luego de recibir el castigo de los chorros de agua, de los bandazos, es un modo de morir bajo la tortura y la crueldad. Esta pérdida tendrá vigencia en mi mente y en mi corazón mientras viva. Todavía conservo las imágenes del último adiós cuando nos despedimos.

Temas
Te puede interesar

Personas heridas en la búsqueda de familiares entre escombros, otro rostro que dejan los sismos en Venezuela

¿Quién es el nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en EEUU?

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Lanzamiento de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
CONSOLIDACIÓN

Presentan en Miami los Juegos Santo Domingo 2026 con la meta de atraer 300.000 turistas

Te puede interesar

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas
TRAGEDIA

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares. 
CUBA

Remolcador 13 de Marzo, un crimen que aún clama justicia

Julio Ponce director de la Agencia de Vivienda de Hialeah. 
TENER UN TECHO

Hialeah abre solicitud de vales de ayuda al alquiler de la Sección 8

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.
SUCESOS

Hallan sin vida a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro desaparecido en Miami

Una mujer reacciona mientras sostiene a su bebé en el Callejón de los Héroes Caídos, en un distrito de Kiev, el 12 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
LESA HUMANIDAD

Ucrania acusa a Rusia de haber ejecutado a cientos de prisioneros de guerra desde 2022