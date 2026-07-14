Cuando la seguridad se impone

No hay duda de que garantizar la seguridad de un presidente es vital para preservar la estabilidad institucional, mantener el orden democrático y proteger la gobernabilidad de una nación, pues un ataque contra el jefe de Estado no solo pone en riesgo la vida de una persona, sino que también representa una amenaza directa para la seguridad nacional.

Ahora bien, el presidente Donald Trump continúa inmerso en un arriesgado pulso con el régimen de Teherán.

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En una airada declaración realizada la semana pasada durante la cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario calificó al régimen de "malvado" tras nuevos ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

El alto al fuego, acordado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio, ha sido violado tantas veces con renovados ataques de ambas partes, que la pregunta es: ¿puede acaso considerarse que las conversaciones de paz continúan?

De acuerdo con el régimen iraní, las gestiones con mediadores de Catar, Pakistán y Omán siguen vigentes, en un esfuerzo por evitar una mayor escalada con Estados Unidos.

Y es que retomar un conflicto bélico a gran escala no beneficia a nadie.

Ahora ha surgido una preocupación adicional.

Durante el funeral de la semana pasada del ayatolá Ali Jamenei, quien murió el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, se escucharon llamados de venganza dirigidos contra el propio Trump.

El presidente admitió ante los medios que estaba al tanto de que era el objetivo número uno de Irán; por ello, surgieron numerosas interrogantes cuando regresó de la cumbre de la OTAN a bordo del antiguo avión Air Force One, en lugar de utilizar la nueva aeronave que le había regalado recientemente el gobierno de Qatar.

El avión qatarí había sido modificado y reacondicionado, con un coste de 400 millones de dólares, para convertirlo en un lujoso Air Force One. Sin embargo, según funcionarios citados por los medios de comunicación, la aeronave carecía de los sistemas de defensa necesarios para proteger al presidente ante posibles ataques con misiles.

El antiguo Air Force One sí cuenta con los sistemas antimisiles necesarios, por lo que Trump voló desde Ankara hasta el Reino Unido, donde cambió de avión y utilizó el aparato qatarí para el tramo final del viaje hacia Washington.

Aunque la Casa Blanca negó que este cambio de avión se debiera a motivos de seguridad, fue bastante inusual.

El tema fundamental aquí es la seguridad del líder estadounidense, responsabilidad del Servicio Secreto, que debe garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para protegerlo en todo momento.

Entonces, ¿fue el Servicio Secreto quien insistió en utilizar el antiguo Air Force One para el trayecto entre Ankara y el Reino Unido, tal como afirmó “The New York Times”?

No cabe duda de que el avión qatarí es más cómodo y lujoso que el antiguo Air Force One. No obstante, la seguridad del presidente no puede verse comprometida.

El avión de Qatar no sustituye al programa de Boeing a largo plazo; más bien, se trata de una aeronave provisional, de transición, que se incorporó porque los dos Boeing 747-8 de nueva generación han sufrido graves retrasos en la producción y enormes sobrecostos.

El Boeing 747-8 donado por Catar fue acondicionado con urgencia para que el presidente Trump pudiera utilizar un avión nuevo durante su mandato.

Se prevé que la entrega de los aviones Boeing tenga lugar hacia 2028.

Por su parte, expertos militares ya habían adelantado que adaptar la aeronave a los estándares de Air Force One costaría mil millones de dólares y llevaría varios años, un proceso que, en el caso del avión qatarí, solo duró diez meses.

Mientras tanto, el conflicto continúa y tanto Estados Unidos como Irán, por separado, afirman controlar el estrecho de Ormuz, tras los últimos ataques en el Oriente Medio, que amenazan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y los desafíos que vienen con ella.