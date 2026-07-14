martes 14  de  julio 2026
OPINIÓN

Cuando la seguridad se impone

El presidente Donald Trump se encuentra en un tenso pulso con Irán, y un alto al fuego ya violado genera dudas sobre la continuidad de las conversaciones de paz.

Sonia Schott - opinión
Diario las Américas | SONIA SCHOTT
Por SONIA SCHOTT

No hay duda de que garantizar la seguridad de un presidente es vital para preservar la estabilidad institucional, mantener el orden democrático y proteger la gobernabilidad de una nación, pues un ataque contra el jefe de Estado no solo pone en riesgo la vida de una persona, sino que también representa una amenaza directa para la seguridad nacional.

Ahora bien, el presidente Donald Trump continúa inmerso en un arriesgado pulso con el régimen de Teherán.

Lee además
El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Seguridad nacional

Trump anuncia que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump notifica al Congreso la reanudación de combates en Irán y anuncia "mensaje a la nación" en plena escalada

En una airada declaración realizada la semana pasada durante la cumbre de la OTAN en Turquía, el mandatario calificó al régimen de "malvado" tras nuevos ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

El alto al fuego, acordado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio, ha sido violado tantas veces con renovados ataques de ambas partes, que la pregunta es: ¿puede acaso considerarse que las conversaciones de paz continúan?

De acuerdo con el régimen iraní, las gestiones con mediadores de Catar, Pakistán y Omán siguen vigentes, en un esfuerzo por evitar una mayor escalada con Estados Unidos.

Y es que retomar un conflicto bélico a gran escala no beneficia a nadie.

Ahora ha surgido una preocupación adicional.

Durante el funeral de la semana pasada del ayatolá Ali Jamenei, quien murió el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, se escucharon llamados de venganza dirigidos contra el propio Trump.

El presidente admitió ante los medios que estaba al tanto de que era el objetivo número uno de Irán; por ello, surgieron numerosas interrogantes cuando regresó de la cumbre de la OTAN a bordo del antiguo avión Air Force One, en lugar de utilizar la nueva aeronave que le había regalado recientemente el gobierno de Qatar.

El avión qatarí había sido modificado y reacondicionado, con un coste de 400 millones de dólares, para convertirlo en un lujoso Air Force One. Sin embargo, según funcionarios citados por los medios de comunicación, la aeronave carecía de los sistemas de defensa necesarios para proteger al presidente ante posibles ataques con misiles.

El antiguo Air Force One sí cuenta con los sistemas antimisiles necesarios, por lo que Trump voló desde Ankara hasta el Reino Unido, donde cambió de avión y utilizó el aparato qatarí para el tramo final del viaje hacia Washington.

Aunque la Casa Blanca negó que este cambio de avión se debiera a motivos de seguridad, fue bastante inusual.

El tema fundamental aquí es la seguridad del líder estadounidense, responsabilidad del Servicio Secreto, que debe garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para protegerlo en todo momento.

Entonces, ¿fue el Servicio Secreto quien insistió en utilizar el antiguo Air Force One para el trayecto entre Ankara y el Reino Unido, tal como afirmó “The New York Times”?

No cabe duda de que el avión qatarí es más cómodo y lujoso que el antiguo Air Force One. No obstante, la seguridad del presidente no puede verse comprometida.

El avión de Qatar no sustituye al programa de Boeing a largo plazo; más bien, se trata de una aeronave provisional, de transición, que se incorporó porque los dos Boeing 747-8 de nueva generación han sufrido graves retrasos en la producción y enormes sobrecostos.

El Boeing 747-8 donado por Catar fue acondicionado con urgencia para que el presidente Trump pudiera utilizar un avión nuevo durante su mandato.

Se prevé que la entrega de los aviones Boeing tenga lugar hacia 2028.

Por su parte, expertos militares ya habían adelantado que adaptar la aeronave a los estándares de Air Force One costaría mil millones de dólares y llevaría varios años, un proceso que, en el caso del avión qatarí, solo duró diez meses.

Mientras tanto, el conflicto continúa y tanto Estados Unidos como Irán, por separado, afirman controlar el estrecho de Ormuz, tras los últimos ataques en el Oriente Medio, que amenazan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y los desafíos que vienen con ella.

Temas
Te puede interesar

EEUU confirma uso de drones navales por primera vez para atacar centro de submarinos en Irán

La dictadura de Cuba sosteniéndose en Irán, China y Rusia desafía la estrategia de seguridad de EEUU y el corolario Trump

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
Colombia

Petro prohíbe que De la Espriella se posesione en una base militar

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

Edmundo González Urrutia recibió Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta en España, conferido también a María Corina Machado. En la foto junto al presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i) en el Senado el 13 de julio 2026 
GALARDÓN

María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local.
TURISMO

Xian, la ciudad china pionera en el turismo del futuro

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Te puede interesar

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Por Daniel Castropé
Byron Donalds en el Capitolio de los EEUU, el 12 de febrero de 2026, en Washington, DC.
ELECCIONES 2026

Encuesta confiere a Donalds casi 40 puntos de ventaja en la primaria republicana

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Los buques de guerra de la Marina de EEUU transitan por el Mar Arábigo, mientras las fuerzas de CENTCOM continúan promoviendo la seguridad y estabilidad regional, 30 de junio de 2026. 
Centcom

EEUU anuncia nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?