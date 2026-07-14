Trump negocia tasa del 20% para el paso por el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald J.Trump, anunció este martes que negoció con países del Golfo Pérsico la tasa del 20% que pretendía cobrar a los barcos que cruzaran el Estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos reactivó su ofensiva militar contra el régimen de Irán.

La tasa será sustituida por "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos" aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

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"Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro" añadió.

El Estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, "está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán", advirtió.

Trump anunció el nuevo sistema de peajes el lunes, declarando que Estados Unidos actuaría como «guardián» del estrecho de Ormuz y cobraría una compensación equivalente al 20 % del valor de la carga. Un experto del sector estimó que dicha tasa podría ascender a casi 200.000 millones de dólares anuales.

Trump anunció ese peaje del 20% el lunes, tras ordenar que continúen los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, que han seguido disparando contra objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en el Medio Oriente.

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El mandatario, que dice que se le acabó la paciencia con Teherán, anunció además que a partir de este martes volverá a imponer un bloqueo de los puertos iraníes.

Trump también afirmó que las exportaciones de petróleo "fluyen como nunca antes" gracias a los recientes ataques aéreos estadounidenses contra el régimen terrorista de Irán, y que "el Estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto al de Irán; y eso se debe a sus dirigentes mentirosos, violentos y maliciosos, que conducen al país por el camino de la DESTRUCCIÓN TOTAL".

"Por lo tanto, estableceremos un bloqueo TOTAL, pero únicamente para los barcos que se dirijan a puertos iraníes o procedan de ellos, o que transporten cualquier mercancía relacionada con carga iraní", señaló.

Irán por su parte insiste que tiene potestad para controlar el Estrecho, y que es su derecho cobrar peaje a los transportistas internacionales, algo que no ocurría antes de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel que dio inicio el 28 de febrero.

Washington ha reiterado que no permitirá jamás que el régimen de los ayatolás tenga un arma nuclear y mucho menos que controle y cobre peaje por el tránsito en el Estrecho de Ormuz.

EEUU retomó los bombardeos contra más de 150 objetivos en Irán tras el ataque a tres buques comerciales que se negaron a pagar peaje a los iraníes en la vía marítima, cuando el régimen islámico le había prometido y reiterado al presidente Donal Trump que no cobraban por el paso de los buques.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.