martes 14  de  julio 2026
MEDIO ORIENTE

Trump negocia tasa del 20% para el paso por el Estrecho de Ormuz

La tasa será sustituida por "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos" aseguró Trump en su plataforma Truth Social

Un caza bombardero estadounidense del portaaviones Abraham Lincoln.

Un caza bombardero estadounidense del portaaviones Abraham Lincoln.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald J.Trump, anunció este martes que negoció con países del Golfo Pérsico la tasa del 20% que pretendía cobrar a los barcos que cruzaran el Estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos reactivó su ofensiva militar contra el régimen de Irán.

La tasa será sustituida por "acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos" aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

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"Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro" añadió.

El Estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, "está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán", advirtió.

Trump anunció el nuevo sistema de peajes el lunes, declarando que Estados Unidos actuaría como «guardián» del estrecho de Ormuz y cobraría una compensación equivalente al 20 % del valor de la carga. Un experto del sector estimó que dicha tasa podría ascender a casi 200.000 millones de dólares anuales.

Trump anunció ese peaje del 20% el lunes, tras ordenar que continúen los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, que han seguido disparando contra objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en el Medio Oriente.

Trump: "Se me terminó la paciencia con Irán"

El mandatario, que dice que se le acabó la paciencia con Teherán, anunció además que a partir de este martes volverá a imponer un bloqueo de los puertos iraníes.

Trump también afirmó que las exportaciones de petróleo "fluyen como nunca antes" gracias a los recientes ataques aéreos estadounidenses contra el régimen terrorista de Irán, y que "el Estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto al de Irán; y eso se debe a sus dirigentes mentirosos, violentos y maliciosos, que conducen al país por el camino de la DESTRUCCIÓN TOTAL".

"Por lo tanto, estableceremos un bloqueo TOTAL, pero únicamente para los barcos que se dirijan a puertos iraníes o procedan de ellos, o que transporten cualquier mercancía relacionada con carga iraní", señaló.

Irán por su parte insiste que tiene potestad para controlar el Estrecho, y que es su derecho cobrar peaje a los transportistas internacionales, algo que no ocurría antes de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel que dio inicio el 28 de febrero.

Washington ha reiterado que no permitirá jamás que el régimen de los ayatolás tenga un arma nuclear y mucho menos que controle y cobre peaje por el tránsito en el Estrecho de Ormuz.

EEUU retomó los bombardeos contra más de 150 objetivos en Irán tras el ataque a tres buques comerciales que se negaron a pagar peaje a los iraníes en la vía marítima, cuando el régimen islámico le había prometido y reiterado al presidente Donal Trump que no cobraban por el paso de los buques.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.

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