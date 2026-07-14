martes 14  de  julio 2026
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

Según la Fiscalía, el hombre, de 68 años y en prisión preventiva desde el 3 de marzo pasado, sedaba a sus víctimas, a las que había conocido a través de plataformas de citas en internet

DETENIDO
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BERLÍN.- La Fiscalía de Berlín ha presentado cargos ante la Audiencia Provincial contra un hombre por haber presuntamente sedado y violado a al menos 14 mujeres y haberlo grabado en vídeo, aunque en el marco de la investigación se pudieron constatar supuestos delitos contra un total de 58.

En concreto, la Fiscalía le imputa 22 delitos de violación en circunstancias especialmente agravantes, acompañados de lesiones corporales graves, así como vulneración del derecho a la propia imagen en todos los casos.

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Según la Fiscalía, el hombre, de 68 años y en prisión preventiva desde el 3 de marzo pasado, sedaba a sus víctimas, a las que había conocido a través de plataformas de citas en internet, con diversos somníferos en combinación con alcohol y las violaba posteriormente.

Durante el interrogatorio, las mujeres declararon no recordar los presuntos hechos, de los que no tuvieron conocimiento hasta que se les mostraron los vídeos de los delitos.

La policía de Verden an der Aller, en el estado federado de Baja Sajonia (este de Alemania), que a principios de 2025 había iniciado un procedimiento contra un hombre, ahora fallecido, por acusaciones similares, puso sobre la pista a la Fiscalía de Berlín sobre el acusado.

Al analizar los mensajes de chat del hombre, la policía descubrió que el berlinés era uno de sus interlocutores, a raíz de lo cual, a principios de marzo de 2025, también se inició un procedimiento contra el ahora acusado.

En marzo de 2025 se registró el domicilio del acusado de Berlín en busca de material pornográfico, a falta de indicios de delitos más graves, y no fue hasta casi un año más tarde, en febrero de 2026, que un perito forense encontró en un soporte de datos incautado numerosos vídeos de delitos sexuales, presuntamente cometidos por el hombre, lo que llevó a un nuevo registro de la vivienda y a su detención el 3 de marzo pasado.

Del total de 58 presuntas víctimas, diez aún no han sido identificadas, y en el caso de otras treinta, la investigación sigue en curso. En tres casos, hasta la fecha no se han encontrado indicios suficientes de delito.

En el caso de una mujer que fue presuntamente violada entre 2010 y 2014 en 36 ocasiones por el acusado, la Fiscalía se ha visto obligada a archivar el caso al haber prescrito los hechos cuando se tuvo conocimiento de ellos.

A diferencia de otros casos, en los vídeos de estos hechos no se pudo determinar de forma inequívoca si se administraron sustancias sedantes a la víctima, que se consideraría un acto de violencia que ampliaría el plazo de prescripción del delito a 20 años, frente a cinco años si no hay uso de la fuerza.

Además de la condena del acusado, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre los hechos, la Fiscalía solicita que se dicte una orden de detención preventiva posterior al cumplimiento de una pena de prisión.

FUENTE: Con información de AFP

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