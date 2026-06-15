Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.

El presidente Donald J. Trump, afirmó este lunes que los barcos comerciales "empiezan a salir" del Estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un memorando para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que se debe firmar el viernes en Ginebra, Suiza.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

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"Están transitando por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada", escribió, aparentemente en referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.

Trump dijo la semana pasada que el ejército estadounidense había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar el estrecho de Ormuz desde mayo.

Estrecho de Ormuz debe quedar abierto el viernes

"¡También hay otras zonas de tránsito!!!", publicó el lunes, sin dar más detalles.

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.

Trump aseguró este lunes que el Estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" el viernes, horas después de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Trump realizó estas declaraciones al inicio de una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, previa a la cumbre de tres días de los líderes del grupo G7 de grandes economías industrializadas en la ciudad francesa de Evian.

El G7 está impaciente por reabrir este paso marítimo crucial para el comercio mundial de hidrocarburos y aliviar así la presión sobre los precios del petróleo.

Movimiento en la ruta marítima

"Los barcos están empezando a salir" y "el viernes estará completamente abierto", aseguró el presidente estadounidense, quien precisó que el texto del pacto podría publicarse "después del viernes", día previsto para la ceremonia de firma en Ginebra.

Ante Macron, quien reiteró su "oferta" de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump aseguró que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir el estrecho.

"Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países. Su país sería muy adecuado para eso, porque nunca se sabe", precisó el presidente de Estados Unidos.

"Como ha dicho el presidente [Trump], quizá no sea deseado, quizá no sea necesario, pero en cualquier caso es una medida que refleja nuestra voluntad de ayudar", subrayó Macron.

FUENTE: Con información de AFP.