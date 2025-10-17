Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping , durante una cumbre en Corea del Sur , según extractos de una entrevista con Fox News difundidos este viernes.

"Nos vamos a reunir en un par de semanas (...) en Corea del Sur con el presidente Xi" en el marco de la cumbre de la APEC, dijo Trump al programa "Sunday Morning Futures" de Fox News.

"Tenemos una reunión por separado", agregó el mandatario, quien prevé llegar a Corea del Sur el 29 de octubre para una visita de dos días.

La cumbre de la APEC se realizará del 31 de octubre al 1ro de noviembre.

La agresividad de China

La semana pasada, Trump comentó que analizaba un nuevo encuentro con con Xi después de sus acciones de hostilidad. El líder republicano decidió elevar un 100% los aranceles a las productos chinos después de que Pekín emitiera nuevos controles a las exportaciones de tierras raras.

El mandatario estadounidense consideró "extremadamente agresivas" esas medidas de China.

Los mercados se hundieron debido a las nuevas tensiones entre las mayores economías del mundo.

Luego asesores de ambos presidentes dialogaron para que ambos suavizaran las tensiones. Fue entonces cuando Jinping y Trump retomaron un tono conciliador. "Estados Unidos quiere ayudar a China, como siempre lo ha hecho, no lastimarla", dijo en su red Truth Social.

El encuentro entre Trump y Xi sería el primero desde que el líder conservador volvió en enero a la Casa Blanca.

