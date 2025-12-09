martes 9  de  diciembre 2025
DEMOCRACIA

Trump destaca la importancia de realizar elecciones en Ucrania

"Creo que es momento para celebrar elecciones. Utilizan la guerra para no celebrar elecciones, pero el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo el presidente Donald J. Trump

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski.

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Ucrania debería celebrar elecciones, afirmó Donald Trump en una entrevista publicada el martes, en la que cuestionó si el país es realmente democrático y reiteró sus duras críticas al presidente Volodimir Zelenski.

En declaraciones a Politico, el presidente estadounidense acusó a Kiev de "utilizar la guerra" para evitar las elecciones, que se han pospuesto bajo la imposición de la ley marcial desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Lee además
El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Política

Trump afirma que Europa va por muy mal camino y se enfrenta a la "desaparición de la civilización"
Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

"Creo que es momento para celebrar elecciones. Utilizan la guerra para no celebrar elecciones, pero el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo el presidente Donald J. Trump

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

Sin la ley marcial, las elecciones presidenciales ucranianas se habrían celebrado en marzo de 2024.

Trump reiteró las críticas que hizo el domingo a Zelenski, cuando le reprochó al presidente ucraniano no haber leído el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

El estancamiento que provoca Zelenski y la Unión Europea

Las jornadas de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron el sábado sin avances aparentes. Sin embargo, Zelenski se comprometió a continuar las conversaciones para alcanzar una "paz real".

"Quizás lo haya leído durante la noche. Sería bueno que lo leyera. Ya saben, mucha gente está muriendo", dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que Moscú tiene la "ventaja" en el conflicto por ser "mucho más grande".

Al ser consultado sobre si creía que Ucrania había perdido la guerra, Trump respondió: "Bueno, perdieron territorio mucho antes de que yo llegara". Y añadió que sus pérdidas han continuado en los últimos 10 meses, que coinciden con lo que va de su segundo mandato.

Según Trump, "parte del problema" es que Zelenski y su homólogo ruso, Vladimir Putin, "realmente se odian" y que, por lo tanto, "les resulta muy difícil intentar llegar a un acuerdo".

Trump también criticó el papel de Europa en el intento de poner fin a la guerra. "Hablan y critican, pero no producen nada. Y la guerra sigue y sigue", señaló el Presidente.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.

Temas
Te puede interesar

Trump autorizará la venta a China de los semiconductores de IA de Nvidia

Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa