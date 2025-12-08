lunes 8  de  diciembre 2025
Trump autorizará la venta a China de los semiconductores de IA de Nvidia

El presidente Donald J. Trump dijo que llegó a un acuerdo con Xi Jinping para autorizar a Nvidia a exportar semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China

El presidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang durante una conferencia de prensa.

JOSH EDELSON/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que había llegado a un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China.

El anuncio marca un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington autorizaría a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) H200 a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! El 25% se pagará a Estados Unidos", escribió Trump, sin proporcionar más detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago.

El freno de Biden

Trump criticó el enfoque de Biden. "Obligaba a nuestras grandes empresas a gastar miles de millones de dólares en la construcción de productos 'degradados' que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador estadounidense", señaló.

Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Estos chips tenían capacidades reducidas (por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas) para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

Trump afirmó que su decisión busca "apoyar el empleo estadounidense, fortalecer la industria manufacturera estadounidenses y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses".

El mandatario enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia (la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin) no están incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses.

Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China de las GPU H200 y otros chips avanzados similares. Lanzados inicialmente en el segundo trimestre de 2024, los H200 están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía.

La base de la revolución energética

Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de IA que constituyen la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

El Departamento de Comercio está ultimando los detalles de implementación, y Trump ha afirmado que "el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses".

El anuncio se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que compiten por el dominio de la tecnología de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha presionado intensamente a la Casa Blanca para que revierta la política de la era Biden, a pesar de la considerable oposición en Washington a dar acceso a las empresas chinas a los semiconductores.

FUENTE: Con información de AFP.

