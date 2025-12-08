Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)

MIAMI — Con apenas una semana de diferencia de haber hecho pública una misiva enviada al presidente Trump, atribuida a Hugo “El Pollo” Carvajal, una exclusiva del medio The Dallas Express, anuncia otra carta, esta vez rubricada, según la publicación, por el general chavista en retiro Clíver Alcalá, quien cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos.

La presunta carta fechada este 8 de diciembre apunta a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes son identificados por el régimen venezolano como vicepresidenta ejecutiva y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente.

El documento circulado asegura que los hermanos Rodríguez son el "verdadero cerebro" del "Cártel de los Soles" y que Nicolás Maduro es la marioneta de ambos.

Alcalá sirvió durante más de tres décadas en la fuerza militar venezolana. Se encuentra detenido en Estados Unidos desde 2020 y fue condenado a 21 años de cárcel por proporcionar apoyo material, incluidas armas de fuego, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como Cartel de los Soles en abril de 2024.

Se trata de la segunda carta que habría sido enviada al presidente Trump de parte de dos exaltos oficiales de las fuerzas armadas de Venezuela, procesados en Estados Unidos por narcotráfico. La primera, atribuida al general en retiro Hugo "El Pollo" Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El exoficial confiesa, según el documento, que el chavismo habría ejecutado durante dos décadas un entramado criminal basado en narcoterrorismo, espionaje y fraude electoral con el apoyo directo del régimen de La Habana.

El documento expone que exoficial venezolano asegura que el régimen cubano habría construido desde Caracas una maquinaria criminal dirigida por Maduro y Diosdado Cabello, que combina el narcoterrorismo, espionaje internacional, manipulación electoral y estructuras criminales transnacionales —coordinadas con Cuba y Rusia— que, según sostiene, estarían operando hoy dentro de Estados Unidos.

Alcalá expresa en la carta que Maduro exportaba pandillas del Tren de Aragua a Estados Unidos, manipulación de las elecciones a través de sistemas paralelos vinculados a Smartmatic, régimen que presume de controlar a ciertos legisladores estadounidenses, profundización de los vínculos con Hezbolá y la inteligencia cubana.

También dice estar listo para testificar sobre drogas, minería ilegal, fraude electoral y operaciones en el extranjero. La carta de Alcalá contiene casi las mismas denuncias de "El Pollo" Carvajal.

El papel de los hermanos Rodríguez

La carta, fechada el 8 de diciembre de 2025, alega que el aparato gobernante del país —comúnmente asociado con el Cartel de los Soles— está controlado por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, a quienes llama los verdaderos "cerebros" del régimen.

El medio afirma que la carta llegó a su redacción a través de un integrante del equipo legal del militar en retiro y asegura no haber verificado de forma independiente las acusaciones contenidas en la carta.

La misiva detalla lo que el militar retirado describe como una "estructura criminal transnacional" dirigida desde el aparato gubernamental de Venezuela. En ella expone, de manera más extensa, las redes criminales, políticas y de política exterior que sustentan el control de Nicolás Maduro sobre la nación, y asegura que los hermanos Rodríguez son las figuras más importantes de esa red criminal conocida públicamente como el Cartel de los Soles.

De acuerdo con Alcalá, desde los altos cargos que ocupan Delcy y Jorge, supervisan las redes que mantienen bajo control y enfatiza que ambos hermanos controlan efectivamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.

Tren de Aragua: de la prisión a red criminal transnacional

Alcalá describe la intervención militar de 2011 en la prisión de Tocorón como el eje central para entender el nexo entre el cártel y la política venezolana.

Según explica, los primeros líderes de Tren de Aragua operaban desde dentro de la prisión de Tocorón. El texto señala que el exministro Antonio "Potro" Álvarez fue enviado por el entonces gobernante Hugo Chávez para coordinar directamente con los líderes criminales presos. Alcalá sostiene que enfrentó presiones políticas de funcionarios que buscaban proteger a estos cabecillas en las instalaciones penitenciarias.

La designación de Maduro como heredero político de Hugo Chávez tras su muerte en 2013 tuvo entre sus tareas principales fortalecer las estructuras criminales en las prisiones que servían de depósitos de armas y centro de operaciones del crimen.

De acuerdo con la denuncia de Cliver Alcala, el régimen de Nicolás Maduro utilizó y expandió esta organización criminal, exportando a sus operativos a otros países, incluido Estados Unidos.

Fraude electoral y Smartmatic

En la carta enviada al presidente Trump, Alcalá acusa al general del Ejército Carlos Quintero, oficial de inteligencia militar y actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), de dirigir el fraude electoral. Señala que se utilizaron sistemas de votación paralelos vinculados a la empresa de tecnología electoral Smartmatic para alterar los resultados de los comicios. "Jorge y Delcy Rodríguez supervisaron toda la operación", afirma en la misiva.

Afirma que la tecnología “puede ser manipulada” y se utilizó para cometer fraude dentro de Venezuela. Alega que se utilizaron sistemas de votación paralelos vinculados a Smartmatic para alterar los resultados, especialmente en zonas donde no había observadores de la oposición. La empresa de conteo de votos ha trabajado en varias elecciones en Estados Unidos y mantiene una demanda multimillonaria contra Fox News por supuesta difamación.

Vínculos de Irán, Hezbolá y la inteligencia cubana

El militar en retiro afirma que Maduro fue entrenado e influenciado por la inteligencia cubana, mantuvo relaciones sensibles con Irán, incluyendo con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el grupo terrorista Hezbolá

Alcalá señala en la misiva que altos funcionarios del régimen se jactaban en privado de supuesta influencia sobre ciertos legisladores estadounidenses, información que conoció en 2007. Sin embargo, la carta que The Dallas Express obtuvo no identifica a las personas que estarían involucradas.

Señala que las actividades del narcotráfico y la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco han funcionado como fuentes de ingresos del régimen. El oro y los diamantes eran utilizados como mercancías clave para el mecanismo de lavado de dinero del tráfico de drogas, supervisado por el Cartel de los Soles.

Second bombshell letter to President Trump just dropped:



Retired Venezuelan Major General Cliver Alcalá — former Chávez commander turned U.S. prisoner — names Jorge & Delcy Rodríguez as the true masterminds of Cartel de los Soles, says Maduro is their… pic.twitter.com/eNyAhzs5mG — The Dallas Express News (@DallasExpress) December 8, 2025

