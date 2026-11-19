La reunión trilateral más importante desde Yalta 1945 está teniendo lugar hoy en China. Son muchas las especulaciones incentivadas por los intereses políticos nacionales, regionales e individuales que existen en el mundo.

La lista de guerras, conflictos y tensiones es larga: La guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Estados Unidos contra Irán, la guerra de los Houties contra Arabia Saudita, el enfrentamiento de Israel con Hamas y Hezbollah, la ofensiva musulmana en varios países centroafricanos, en fin, muchos conflictos. Sin embargo, la mayor atención en esa reunión les corresponde a los conflictos que pueden derivar en una conflagración nuclear, y esa debe ser, y es, la prioridad #1 de la reunión tripartita.

Presentando con objetividad las posiciones de cada uno, Xi Jinping tiene como objetivos prioritarios: Incrementar su arsenal nuclear para colocarse, militarmente, al mismo nivel de Estados Unidos y Rusia, anexar Taiwán y convertirse en la primera potencia económica del orbe. Vladimir Putin, busca “reconstruir” el imperio ruso, pero con las fronteras de la antigua Unión Soviética. Putin aspira a convertirse en un Zar moderno, pero con un poder que lo iguale a China y Estados Unidos. Donald Trump, quiere preservar la superioridad norteamericana, tanto militar como económica. Sabe que confronta dos otros poderes que tienen ambiciones para las que Estados Unidos es su obstáculo. Trump piensa también en su legado presidencial.

La primera conclusión es que no se trata de una reunión a tres partes, sino Estados Unidos frente a China y Rusia. El principal argumento de Estados Unidos ya lo expuso el Presidente Trump: “En una guerra nuclear no habrá ganador”. Es incuestionable que cualesquiera de los agresores, China o Rusia, puede iniciar el ataque y destruir varias ciudades norteamericanas, pero no puede evitar que los submarinos nucleares estadounidenses localizados en lugares desconocidos, porque son “invisibles” a los sistemas de detección, pueden destruir innumerables ciudades del atacante con sus misiles intercontinentales de cabezas múltiples.

¿Por qué es crucial esa primera “conclusión” de que no habría vencedor, para lograr un acuerdo formal en esa reunión? Por una parte, el conflicto ucraniano ha demostrado el rechazo e inflexibilidad de Putin para que haya un acuerdo que termine esa guerra. Su incapacidad militar para ocupar Ucrania lo está induciendo a crear tensiones con otros países europeos miembros de la OTAN. Putin ha sugerido la posibilidad de que el conflicto derive al uso de armas nucleares. Es su manera de amenazar a Europa para que le pongan fin a su apoyo militar a Ucrania. Incuestionablemente, eso no va a suceder porque los europeos saben que la contención de la Rusia imperial debe ser ya y en Ucrania.

El asunto es más complicado aún porque Estados Unidos le provee armamento “defensivo” a Ucrania, pero que puede ser usado ofensivamente. A la misma vez, Ucrania ha pasado a una ofensiva destructora contra las instalaciones petroleras de Rusia y ya ha obligado a imponer un racionamiento de gasolina en Rusia. Internamente el fracaso de Putin puede costarle el poder. Esto significa que Putin tienen mucho en juego en esta guerra.

Por su parte, Trump quiere evitar a toda costa un enfrentamiento Rusia-Europa porque su membresía en la OTA lo obligaría a involucrarse. Este peligro es una de las razones básicas de esta reunión tripartita.

No menos conflictiva es la situación con China. Además de su desenfrenada carrera nuclear, China está expandiendo su control naval en el Mar del Sur de China usando la fuerza contra Filipinas, Malasia e Indonesia. También ha incrementado su asedio contra Taiwán. Ya no se trata de ocasionales incursiones aéreas pasando las fronteras de seguridad, sino operaciones navales alrededor de toda la isla en evidentes ensayos de bloqueo naval. Esos bloqueos operacionales “rozan” islas japonesas y ponen en peligro la seguridad de Japón. Y Estados Unidos está obligado a defender a Japón frente a una agresión foránea. Esa es otra posible conflagración peligrosísima.

Es evidente que la guerra menos “problemática” es la de Estados Unidos con Irán. Ni China ni Rusia quieren verse involucrados porque no sacan ningún beneficio de ella. Ambas, Rusia y China conocen muy bien el peligro del extremismo musulmán. La antigua Unión Soviética le temía, sobremanera, a sus repúblicas caucásicas, todas de mayoría musulmana. Su invasión a Afganistán buscaba evitar una alianza que reforzara ese peligro en su lado sur.

China, por su parte, sostiene un serio conflicto con sus provincias de mayoría musulmana en las zonas del centro y oeste del país, entre ellas: Xinjiang, Gansu y Ningxia que suman una población de más de 23 millones de musulmanes. El régimen chino sabe que la militancia musulmana responde más a su religión y líderes que al partido comunista y su ideología. Sin duda, Xi Jinping no vería con buenos ojos un Irán con armas nucleares. Su apoyo a Irán frente a Estados Unidos se limita a causar desgaste militar a Estados Unidos y favorecer el daño político interno que le causa esa guerra.

Todos estos escenarios, potencialmente peligrosos, con la excepción de Irán, involucrarían a las tres superpotencias.

Por todo lo anterior, esta reunión no es un Yalta 2.0 para repartirse el mundo por áreas de influencia, sino una “negociación” disuasiva que evite que uno de esos conflictos principales derive en una conflagración nuclear donde todos, absolutamente todos, perderían.

Luis Zúñiga

Analista político

Exdiplomático