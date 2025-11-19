miércoles 19  de  noviembre 2025
Cristiano Ronaldo, invitado de honor en cena de Trump y el príncipe saudí

El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años y cuyo contrato con el Al Nassr vence este verano boreal, ocupó un lugar destacado, no muy lejos de Trump

Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025.

Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025. 

Wun Suen / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La superestrella portuguesa del fútbol, Cristiano Ronaldo, y el multimillonario Elon Musk asistieron el martes a un fastuoso banquete organizado en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, de visita oficial.

Cristiano Ronaldo juega actualmente en el club saudí Al Nassr, como muchos profesionales en el ocaso de su carrera seducidos por los gastos astronómicos del reino, criticado por su historial en materia de derechos humanos.

Cristiano Ronaldo sigue sin su primer título en Arabia: Al Nassr pierde la Supercopa ante Al Ahli en penaltis

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.

Cristiano Ronaldo hace historia con un nuevo récord de goles 
Cristiano Ronaldo sigue sin su primer título en Arabia: Al Nassr pierde la Supercopa ante Al Ahli en penaltis
El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.
Cristiano Ronaldo hace historia con un nuevo récord de goles

El jugador de 40 años, cuyo contrato con su equipo vence este verano boreal, ocupó un lugar destacado, no muy lejos de Trump.

"Mi hijo es un gran fan de Ronaldo", declaró Trump en su discurso previo a la cena, al añadir que Barron, de 19 años, pudo conocer a la superestrella, quien jugará su último Mundial el próximo año.

Además, estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien hizo una nueva aparición en la Casa Blanca antes de la Copa Mundial de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos.

El multimillonario Elon Musk también asistió, sentado en una mesa distinta a la de Trump, aunque en una señal de un acercamiento entre el mandatario y el hombre más rico del mundo.

Musk dirigió la comisión de eficacia gubernamental creada por Trump, pero las tensiones entre ambos estallaron en junio tras sus críticas a un proyecto de ley presupuestaria.

Durante la cena, el magnate republicano elogió al príncipe saudí, calificándolo de "hombre de liderazgo", tras haber defendido a su invitado en el caso del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018.

Futbolista australiana denuncia regalo racista

La delantera australiana del Manchester City, Mary Fowler, denunció en un libro autobiográfico que una excompañera del Montpellier le obsequió a ella y a otra jugadora de raza negra unos plátanos como regalo de despedida del club francés.

En el libro publicado esta semana con el título "Bloom", la jugadora de 22 años habla de su infeliz etapa en el sur de Francia (2020-2022), que incluso le llevó a pensar en dejar el fútbol.

Fowler llegó muy joven a Montpellier (con 17 años) y dos años más tarde abandonó la ciudad mediterránea para instalarse en Manchester.

FUENTE: AFP

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
EEUU

Congreso vota a favor de publicar archivos de investigación a Epstein, otra "cortina de humo" de los demócratas

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, respalda a Gelien Castillo y William Marrero al Concejo. 
NUEVO ÓRGANO LEGISLATIVO

Hialeah: Bryan Calvo anuncia respaldo a Gelien Pérez y William Marrero para el Concejo y llama a "unificar el gobierno"

