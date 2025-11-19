Cristiano Ronaldo, invitado de honor en cena de Trump y el príncipe saudí

Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025.

WASHINGTON.- La superestrella portuguesa del fútbol, Cristiano Ronaldo , y el multimillonario Elon Musk asistieron el martes a un fastuoso banquete organizado en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán , de visita oficial.

Cristiano Ronaldo juega actualmente en el club saudí Al Nassr , como muchos profesionales en el ocaso de su carrera seducidos por los gastos astronómicos del reino, criticado por su historial en materia de derechos humanos.

El jugador de 40 años, cuyo contrato con su equipo vence este verano boreal, ocupó un lugar destacado, no muy lejos de Trump.

"Mi hijo es un gran fan de Ronaldo", declaró Trump en su discurso previo a la cena, al añadir que Barron, de 19 años, pudo conocer a la superestrella, quien jugará su último Mundial el próximo año.

Además, estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien hizo una nueva aparición en la Casa Blanca antes de la Copa Mundial de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos.

El multimillonario Elon Musk también asistió, sentado en una mesa distinta a la de Trump, aunque en una señal de un acercamiento entre el mandatario y el hombre más rico del mundo.

Musk dirigió la comisión de eficacia gubernamental creada por Trump, pero las tensiones entre ambos estallaron en junio tras sus críticas a un proyecto de ley presupuestaria.

Durante la cena, el magnate republicano elogió al príncipe saudí, calificándolo de "hombre de liderazgo", tras haber defendido a su invitado en el caso del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018.

Futbolista australiana denuncia regalo racista

La delantera australiana del Manchester City, Mary Fowler, denunció en un libro autobiográfico que una excompañera del Montpellier le obsequió a ella y a otra jugadora de raza negra unos plátanos como regalo de despedida del club francés.

En el libro publicado esta semana con el título "Bloom", la jugadora de 22 años habla de su infeliz etapa en el sur de Francia (2020-2022), que incluso le llevó a pensar en dejar el fútbol.

Fowler llegó muy joven a Montpellier (con 17 años) y dos años más tarde abandonó la ciudad mediterránea para instalarse en Manchester.

