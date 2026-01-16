viernes 16  de  enero 2026
CASA BLANCA

Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair para el "consejo de paz" en Gaza

El presidente incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al exprimer ministro británico Tony Blair durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij el 13 de octubre de 2025.

AFP
Un hombre entre escombros en la Franja de Gaza.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al exprimer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del "consejo de paz" en Gaza, informó la Casa Blanca.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del "consejo ejecutivo fundador" de siete miembros, según un comunicado.

El propio Trump presidirá el ente y se espera que en las próximas semanas anuncien más nombramientos.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una "opción aceptable para todos".

Trump anunció el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

El plan para Gaza

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario en redes sociales cuando hizo el anuncio.

La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra. El ex viceministro palestino Ali Shaath encabezará el comité.

El mandatario estadounidense también designó el viernes al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates entre militantes de ese grupo e Israel.

La segunda fase del plan está ahora en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan, pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

FUENTE: Con información de AFP.

