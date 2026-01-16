viernes 16  de  enero 2026
EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que EEUU iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) menciona "situaciones potencialmente peligrosas", que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite, y abarca un período de sesenta días.

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Trump dice que petrolero incautado por EEUU en el Caribe retorna a Venezuela
Aficionados de México posan para una fotografía antes del inicio de un encuentro de la Serie del Caribe, el 7 de febrero de 2025.
BÉISBOL

Crisis entre Venezuela y EEUU casi poncha a la Serie del Caribe

El presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles narcotraficantes, después de haber llevado a cabo ya ataques contra embarcaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.

"La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y las Regiones Oceánicas de Vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico oriental", dijo un portavoz de la FAA.

"Esto comienza el 16 de enero de 2026 y durará 60 días", añadió.

"Empezar a golpear por tierra"

Trump ha señalado varias veces que planeaba incrementar la presión sobre los cárteles tras la treintena de ataques en aguas del Caribe y el Pacífico, iniciados el 2 de septiembre, que provocaron al menos 107 muertos.

El mandatario asegura que esos ataques prácticamente redujeron a cero el tráfico mediante lanchas en la región.

La lucha contra el narcotráfico fue la principal causa esgrimida para capturar y sacar de Venezuela al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ambos enfrentan en Nueva York juicio por cargos de narcotráfico y otros delitos.

Tras esa operación militar, Trump explicó en una entrevista televisiva que su propósito era "empezar a golpear en tierra".

"Los cárteles están controlando México", afirmó el presidente estadounidense.

Reunión bilateral

El diálogo sobre esos posibles ataques es especialmente delicado con el vecino del sur. La presidenta Claudia Sheinbaum presumió este viernes de los logros de su gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico.

Sheinbaum llamó la semana pasada a Trump para reiterar su colaboración, pero también la soberanía territorial mexicana.

Ambos países mantendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, anunció el jueves el Departamento de Estado.

Ese grupo interministerial de seguridad "debe continuar ofreciendo acciones tangibles para fortalecer la cooperación y resultados significativos para luchar contra los cárteles", indicó un comunicado.

Otros países han expresado preocupación, pero ante la presión de Washington optaron por tender la mano.

Ese fue el caso del colombiano Gustavo Petro, que tras mantener un duro pulso verbal durante todo 2025 con Trump, acabó también conversando telefónicamente con él y ofreciendo una propuesta de ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo considerado "narcoterrorista" por Estados Unidos.

El líder del ELN, Antonio García, ha propuesto a su vez una unión de las guerrillas colombianas para hacer frente a Washington.

El ELN opera en la selva entre Colombia y Venezuela.

Estados Unidos anunció al Congreso que se consideraba en "conflicto armado" con los narcotraficantes, lo que ha despertado críticas de legisladores.

El Congreso, sin embargo, no consiguió esta semana acotar los "poderes de guerra" del presidente para Venezuela, a causa de la oposición republicana en el Senado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

