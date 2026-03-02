¿Sigue Cuba? Trump estaría analizando una actuación estratégica en la isla

La Habana vuelve a situarse en el centro de la política exterior de Washington, siendo cada vez más posible una actuación estratégica por parte del gobierno del presidente Donald Trump en la isla.

Según reveló The Atlantic , Trump está barajando la opción de mirar a Cuba como su próximo objetivo, en el marco de una estrategia más amplia que ha incluido acciones contra Venezuela e Irán.

FLORIDA El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Un funcionario de la Administración habló con la revista y afirmó que el jefe de Estado se siente "como que 'está en racha'; como que 'esto está funcionando'". Al respecto consideró que "Cuba es una nación en fracaso cuyos gobernantes han sufrido un gran revés con la pérdida del apoyo de Venezuela y con México dejando de enviarles petróleo".

Los riesgo evidentes para EEUU

Según The Atlantic, la posibilidad de una acción más contundente entraña riesgos evidentes. Una Cuba desestabilizada podría provocar una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos, en un momento en que Washington intenta frenar los flujos. Otro de los riesgos, según el medio de comunicación es el posible debilitamiento de la oposición cubana, hecho que pone en el tablero un posible acuerdo que mantenga estructuras del régimen, pero bajo tutela estadounidense, tal como pasa actualmente en Venezuela.

Además, sostiene que tras casi siete décadas de control político, la oposición organizada dentro de la isla es débil. Esto abre la puerta —según el análisis— a un escenario similar al venezolano: un acuerdo que mantenga estructuras del régimen, pero bajo tutela estadounidense. Tal desenlace, sin embargo, distaría de la aspiración de convertir a Cuba en una democracia plena.

Además, sostiene que tras casi siete décadas de control político, la oposición organizada dentro de la isla es débil. Esto abre la puerta —según el análisis— a un escenario similar al venezolano: un acuerdo que mantenga estructuras del régimen, pero bajo tutela estadounidense. Tal desenlace, sin embargo, distaría de la aspiración de convertir a Cuba en una democracia plena.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona al régimen comunista

"El gobierno cubano está hablando con nosotros. Tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento. Están conversando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró el presidente estadounidense a la prensa, al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias".

La presión de EEUU

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, desde enero, por la "amenaza excepcional" que el régimen comunista representa para la seguridad nacional estadounidense.

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

FUENTE: Con información de The Atlantic/ AFP