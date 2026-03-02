lunes 2  de  marzo 2026
ANÁLISIS

¿Sigue Cuba? Trump estaría analizando una actuación estratégica en la isla

The Atlantic contactó a un funcionario de la Administración de EEUU, quien le afirmó que el presidente se siente “que está en racha" y tiene en la mira a Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Habana vuelve a situarse en el centro de la política exterior de Washington, siendo cada vez más posible una actuación estratégica por parte del gobierno del presidente Donald Trump en la isla.

Según reveló The Atlantic, Trump está barajando la opción de mirar a Cuba como su próximo objetivo, en el marco de una estrategia más amplia que ha incluido acciones contra Venezuela e Irán.

Lee además
Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada de EEUU en La Habana.
RECONOCIMIENTO

Cuba es una prioridad para EEUU, asegura Michael Hammer y dedica premio Humanitario al pueblo
Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Un funcionario de la Administración habló con la revista y afirmó que el jefe de Estado se siente "como que 'está en racha'; como que 'esto está funcionando'". Al respecto consideró que "Cuba es una nación en fracaso cuyos gobernantes han sufrido un gran revés con la pérdida del apoyo de Venezuela y con México dejando de enviarles petróleo".

Los riesgo evidentes para EEUU

Según The Atlantic, la posibilidad de una acción más contundente entraña riesgos evidentes. Una Cuba desestabilizada podría provocar una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos, en un momento en que Washington intenta frenar los flujos. Otro de los riesgos, según el medio de comunicación es el posible debilitamiento de la oposición cubana, hecho que pone en el tablero un posible acuerdo que mantenga estructuras del régimen, pero bajo tutela estadounidense, tal como pasa actualmente en Venezuela.

Además, sostiene que tras casi siete décadas de control político, la oposición organizada dentro de la isla es débil. Esto abre la puerta —según el análisis— a un escenario similar al venezolano: un acuerdo que mantenga estructuras del régimen, pero bajo tutela estadounidense. Tal desenlace, sin embargo, distaría de la aspiración de convertir a Cuba en una democracia plena.

Además, sostiene que tras casi siete décadas de control político, la oposición organizada dentro de la isla es débil. Esto abre la puerta —según el análisis— a un escenario similar al venezolano: un acuerdo que mantenga estructuras del régimen, pero bajo tutela estadounidense. Tal desenlace, sin embargo, distaría de la aspiración de convertir a Cuba en una democracia plena.

Toma amistosa por parte de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que estudia una "toma de control amistosa" de Cuba, en momentos en que Washington presiona al régimen comunista

"El gobierno cubano está hablando con nosotros. Tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento. Están conversando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba", declaró el presidente estadounidense a la prensa, al salir de la Casa Blanca para un viaje a Texas.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró el miércoles que Cuba necesitaba un "cambio radical", poco después de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones a las exportaciones de petróleo a la isla, que atraviesa una grave crisis económica, por "razones humanitarias".

La presión de EEUU

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo energético a Cuba, ubicada a solo 150 km de la costa de Florida, desde enero, por la "amenaza excepcional" que el régimen comunista representa para la seguridad nacional estadounidense.

Rubio formuló esas declaraciones en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en el archipiélago de San Cristóbal y Nieves.

FUENTE: Con información de The Atlantic/ AFP

Temas
Te puede interesar

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Ganando tiempo

Cuba elimina diarios en sus provincias y convierte en semanarios a los oficialistas Granma y Juventud Rebelde

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

El presidente Donald J. Trump saluda a jueces de la Corte Suprema durante el discurso del Estado de la Unión.
REPERCUSIóN

Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

Te puede interesar

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas

Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica.
CUIDADOS BAJO SOSPECHA

Abuso físico contra niño autista no verbal reabre debate sobre supervisión y ética en terapias

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas