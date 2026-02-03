martes 3  de  febrero 2026
DEMANDAS

Empresarios colomboamericanos viajan a Washington para denunciar crisis democrática tras reunión Trump-Petro

La delegación que viajó desde el sur de Florida reclama elecciones presidenciales transparentes y el cese de ataques judiciales contra la oposición en Colombia

Parte de la delegación de empresarios colomboamericanos.

Parte de la delegación de empresarios colomboamericanos.

CORTESÍA FABIO ANDRADE
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Una delegación de líderes empresariales colomboamericanos viajó desde el sur de la Florida a Washington con el propósito de manifestar sus preocupaciones por la estabilidad democrática en Colombia ante el gobierno de Estados Unidos.

La comitiva, bajo el liderazgo del think tank Colombia Habla US, arribó a la capital estadounidense en el marco del encuentro bilateral que sostendrán este martes los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca.

Lee además
Gustavo Petro llegó la madrugada del 2 de febrero a Washington 
AGENDA

Petro llega a Washington para un encuentro clave con Trump en medio de tensiones bilaterales
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
ENCUENTRO CLAVE

Trump planea hablar de narcotráfico con Petro: Será "una buena reunión"

Los integrantes del grupo anunciaron que exigirán garantías para los comicios presidenciales de mayo y denunciar una supuesta instrumentalización de la justicia contra sectores de la oposición.

Vigilancia internacional

Fabio Andrade, director internacional del partido Centro Democrático y portavoz de la delegación, en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, fue enfático sobre el propósito de este viaje.

"Vamos a Washington con todo el interés de hacer oposición y estar para responder claramente que no hay que confiar en este presidente, que vaya a mantener una democracia", afirmó Andrade antes de su partida.

El líder político señaló que la comunidad internacional debe vigilar de cerca la protección de los candidatos que enfrentan presiones de grupos criminales en el territorio colombiano.

Fabio Andrade
Fabio Andrade, director internacional del partido colombiano Centro Democr&aacute;tico.

Fabio Andrade, director internacional del partido colombiano Centro Democrático.

Instrumentalización de la justicia

El grupo empresarial manifestó una profunda preocupación por los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el comunicado oficial de la delegación, estos hechos representan una "clara instrumentalización de la justicia" contra el principal referente de la oposición en el país suramericano.

Al respecto, Andrade vinculó estas acciones directamente con la gestión de la fiscalía general de Colombia.

El directivo del Centro Democrático aseguró que uno de los objetivos centrales en Washington es solicitar gestiones para "que pare totalmente las amenazas al presidente Uribe con la Fiscalía".

Para los empresarios, el respeto a la figura del exmandatario es un termómetro vital para medir la salud del equilibrio de poderes en Colombia.

Encuentro bajo sanciones

La presencia de la delegación en Washington ocurre de forma simultánea a la reunión en la Oficina Oval entre Donald Trump y Gustavo Petro.

El mandatario colombiano llega a esta cita en una posición de debilidad diplomática, tras la revocación de su visa y su inclusión en la "Lista Clinton" por parte del Departamento del Tesoro en octubre pasado.

A pesar de que Petro intenta suavizar la relación con obsequios de café y chocolate para promover su política de sustitución de cultivos, la Casa Blanca mantiene su postura crítica.

Los informes de Washington insisten en el aumento de la producción de cocaína, mientras que el presidente Trump llegó a calificar a su homólogo como un "líder del narcotráfico" hace apenas unos meses.

Este escenario de desconfianza mutua refuerza el mensaje de la delegación empresarial, que ve en el actual gobierno estadounidense un aliado estratégico para vigilar el futuro institucional de Colombia.

Temas
Te puede interesar

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

Congreso vota hoy para terminar parálisis creada por demócratas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
REPRESIÓN

ONG venezolana alerta sobre 63 presos políticos con patologías graves y condiciones de neurodivergencia

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
JUSTICIA

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

 Melanie Griffin, secretaria del DBPR, brinda apoyo a la ley.
LEYES EN TALLAHASSEE

Respaldan ley Megan contra venta de sustancias adictivas y dañinas en tiendas de vapeo y gasolineras de Florida

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en aguas del Medio Oriente.
INCIDENTE

EEUU derriba dron iraní que se aproximó a su portaviones en Medio Oriente

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump recibe a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro.
WASHINGTON

Trump recibe al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca

Centro de Pronósticos del Tiempo, INSMET. Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche del 03 de febrero de 2026.
CLIMA

Cuba registra récord de temperatura mínima de 0 ºC

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson
EEUU

Republicanos en el Congreso terminan parálisis presupuestal creada por demócratas

Imagen referencial de biciletas.
MOVILIDAD ELÉCTRICA

Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas