Empresarios colomboamericanos viajan a Washington para denunciar crisis democrática tras reunión Trump-Petro

MIAMI. - Una delegación de líderes empresariales colomboamericanos viajó desde el sur de la Florida a Washington con el propósito de manifestar sus preocupaciones por la estabilidad democrática en Colombia ante el gobierno de Estados Unidos.

La comitiva, bajo el liderazgo del think tank Colombia Habla US, arribó a la capital estadounidense en el marco del encuentro bilateral que sostendrán este martes los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca.

Los integrantes del grupo anunciaron que exigirán garantías para los comicios presidenciales de mayo y denunciar una supuesta instrumentalización de la justicia contra sectores de la oposición.

Vigilancia internacional

Fabio Andrade, director internacional del partido Centro Democrático y portavoz de la delegación, en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, fue enfático sobre el propósito de este viaje.

"Vamos a Washington con todo el interés de hacer oposición y estar para responder claramente que no hay que confiar en este presidente, que vaya a mantener una democracia", afirmó Andrade antes de su partida.

El líder político señaló que la comunidad internacional debe vigilar de cerca la protección de los candidatos que enfrentan presiones de grupos criminales en el territorio colombiano.

Fabio Andrade, director internacional del partido colombiano Centro Democrático.

Instrumentalización de la justicia

El grupo empresarial manifestó una profunda preocupación por los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según el comunicado oficial de la delegación, estos hechos representan una "clara instrumentalización de la justicia" contra el principal referente de la oposición en el país suramericano.

Al respecto, Andrade vinculó estas acciones directamente con la gestión de la fiscalía general de Colombia.

El directivo del Centro Democrático aseguró que uno de los objetivos centrales en Washington es solicitar gestiones para "que pare totalmente las amenazas al presidente Uribe con la Fiscalía".

Para los empresarios, el respeto a la figura del exmandatario es un termómetro vital para medir la salud del equilibrio de poderes en Colombia.

Encuentro bajo sanciones

La presencia de la delegación en Washington ocurre de forma simultánea a la reunión en la Oficina Oval entre Donald Trump y Gustavo Petro.

El mandatario colombiano llega a esta cita en una posición de debilidad diplomática, tras la revocación de su visa y su inclusión en la "Lista Clinton" por parte del Departamento del Tesoro en octubre pasado.

A pesar de que Petro intenta suavizar la relación con obsequios de café y chocolate para promover su política de sustitución de cultivos, la Casa Blanca mantiene su postura crítica.

Los informes de Washington insisten en el aumento de la producción de cocaína, mientras que el presidente Trump llegó a calificar a su homólogo como un "líder del narcotráfico" hace apenas unos meses.

Este escenario de desconfianza mutua refuerza el mensaje de la delegación empresarial, que ve en el actual gobierno estadounidense un aliado estratégico para vigilar el futuro institucional de Colombia.