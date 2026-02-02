Trump planea hablar de narcotráfico con Petro: Será "una buena reunión"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

WASHINGTON. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este lunes 2 de febrero que quiere hablar de narcotráfico con su homólogo colombiano Gustavo Petro . Predijo que su primera reunión, este martes en la Casa Blanca, será "buena".

"Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país", declaró a periodistas la víspera del encuentro.

COLOMBIA Uribismo activa su maquinaria en Florida con una alerta: "Podría ganar un candidato similar a Petro"

DEPARTAMENTO DE ESTADO EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será arrestado en Washington

Será la primera cita cara a cara de ambos mandatarios tras las fuertes declaraciones de Petro contra Trump al acusar a su gobierno de "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe por sus golpes contra presuntas lanchas con drogas.

El mandatario republicano acusó a su vez a Petro de ser un "líder del narcotráfico". También le advirtió que tenía que "cuidar su trasero" si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.

Figura de la izquierda latinoamericana, el mandatario colombiano llegó a quedarse sin visa para entrar en Estados Unidos tras su controvertido paso por la asamblea general de la ONU en septiembre pasado, cuando alentó a los estadounidenses a plantarle cara al republicano.

Ambos pasaron de los insultos a conversar telefónicamente y pactar este encuentro, para el cual a Petro le fue concedida una visa especial de cinco días.

Según Trump, Petro "ha sido muy amable en el último mes".

"Era ciertamente crítico antes, pero, de alguna manera, después del ataque a Venezuela se convirtió en alguien muy amable", ironizó. Esto tras la captura en Caracas del exdictador Nicolás Maduro.

Relación EEUU-Colombia

La relación entre Colombia y Estados Unidos "se va a relanzar" con la visita de Petro, había declarado antes la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ya en Washington.

La reunión traerá "avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico, para la región", dijo Villavicencio a la prensa.

"Con ese espíritu hemos venido", añadió la canciller junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. "El mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales" con este encuentro, agregó Sánchez.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha anunciado que el encuentro tenga algún tipo de interacción con la prensa.

El mandatario colombiano tiene previsto dar una rueda de prensa al término de la visita.

Petro, que termina su mandato este año, se quedará cuatro días en total en Washington. Mantendrá reuniones con congresistas, será recibido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y dará una conferencia en la universidad de Georgetown.

FUENTE: Con información de AFP