martes 3  de  febrero 2026
ENCUENTRO CLAVE

Trump planea hablar de narcotráfico con Petro: Será "una buena reunión"

Según el presidente Trump, Petro "ha sido muy amable en el último mes", esto después del ataque a Venezuela para capturar a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes 2 de febrero que quiere hablar de narcotráfico con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Predijo que su primera reunión, este martes en la Casa Blanca, será "buena".

"Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país", declaró a periodistas la víspera del encuentro.

Lee además
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será arrestado en Washington
Alejandro Murcia, candidato por la curul de los colombianos en el exterior.
COLOMBIA

Uribismo activa su maquinaria en Florida con una alerta: "Podría ganar un candidato similar a Petro"

Será la primera cita cara a cara de ambos mandatarios tras las fuertes declaraciones de Petro contra Trump al acusar a su gobierno de "ejecuciones extrajudiciales" en el Caribe por sus golpes contra presuntas lanchas con drogas.

El mandatario republicano acusó a su vez a Petro de ser un "líder del narcotráfico". También le advirtió que tenía que "cuidar su trasero" si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.

Figura de la izquierda latinoamericana, el mandatario colombiano llegó a quedarse sin visa para entrar en Estados Unidos tras su controvertido paso por la asamblea general de la ONU en septiembre pasado, cuando alentó a los estadounidenses a plantarle cara al republicano.

Ambos pasaron de los insultos a conversar telefónicamente y pactar este encuentro, para el cual a Petro le fue concedida una visa especial de cinco días.

Según Trump, Petro "ha sido muy amable en el último mes".

"Era ciertamente crítico antes, pero, de alguna manera, después del ataque a Venezuela se convirtió en alguien muy amable", ironizó. Esto tras la captura en Caracas del exdictador Nicolás Maduro.

Relación EEUU-Colombia

La relación entre Colombia y Estados Unidos "se va a relanzar" con la visita de Petro, había declarado antes la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ya en Washington.

La reunión traerá "avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico, para la región", dijo Villavicencio a la prensa.

"Con ese espíritu hemos venido", añadió la canciller junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. "El mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales" con este encuentro, agregó Sánchez.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha anunciado que el encuentro tenga algún tipo de interacción con la prensa.

El mandatario colombiano tiene previsto dar una rueda de prensa al término de la visita.

Petro, que termina su mandato este año, se quedará cuatro días en total en Washington. Mantendrá reuniones con congresistas, será recibido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y dará una conferencia en la universidad de Georgetown.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Petro llega a Washington para un encuentro clave con Trump en medio de tensiones bilaterales

Trump dice que México "cesará" de enviar petróleo a Cuba

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia