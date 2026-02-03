Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

MIAMI.— El estado de Florida reforzó su ofensiva contra la trata de personas y los delitos sexuales contra menores con una serie de acciones judiciales que incluyen la condena de un traficante sexual, el arresto de dos hombres por posesión de material de abuso sexual infantil y la presentación de nuevos cargos en una investigación que contempla penas de muerte.

El anuncio realizado por el fiscal general James Uthmeier en Tampa, tras procesos judiciales desarrollados entre 2021 y 2026, responde a una política estatal de “tolerancia cero” frente a crímenes que atentan contra la niñez y la seguridad pública.

Condena por trata de personas

Luego de un juicio celebrado en noviembre de 2025, Marquett James, de 50 años y residente del condado de Hillsborough, fue declarado culpable de cuatro delitos graves: dos cargos de trata de personas, un cargo de crimen organizado y un cargo de conspiración para cometer crimen organizado.

La investigación se inició en mayo de 2021, cuando el Departamento de Seguridad Nacional recibió una pista cibernética a través de la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas. Las pesquisas determinaron que, entre 2012 y 2020, James captó a mujeres jóvenes mediante relaciones sentimentales simuladas y posteriormente las forzó a participar en actos sexuales comerciales.

Según los fiscales, James controló a sus víctimas mediante violencia física, abuso sexual, manipulación psicológica y amenazas, incluida la difusión de material pornográfico producido por él mismo.

Todas las ganancias quedaron bajo su control y los investigadores estimaron beneficios de cientos de miles de dólares por cada víctima. Una de ellas terminó sin vivienda como consecuencia directa de los abusos.

La sentencia quedó programada para el viernes 6 de febrero de 2025. James enfrenta hasta 120 años de prisión en el sistema correccional de Florida. La acusación fue sostenida por las fiscales especiales Rita Peters y Stephanie Bergen.

Arrestos por material de abuso sexual infantil

En el condado de Pinellas, Lucas José Herráiz, de 42 años, fue arrestado el 28 de enero de 2025 por el Departamento de Policía de St. Petersburg tras una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. El reporte alertó sobre una cuenta de Dropbox utilizada para subir pornografía infantil.

Mediante citaciones y órdenes judiciales, los investigadores rastrearon las direcciones IP hasta el domicilio y el negocio del sospechoso. Las autoridades incautaron 18 videos de contenido extremadamente explícito que mostraban a niños pequeños sometidos a actos sexuales. Herráiz enfrenta 18 cargos de posesión de pornografía infantil.

Herráiz, ciudadano francés con visa E-2, quedó sujeto a un proceso migratorio que prevé su deportación en caso de condena y cumplimiento de una eventual pena de prisión.

En un caso independiente, Michael Younce, de 33 años y residente del condado de Citrus, fue arrestado el 27 de enero de 2025 por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida tras una investigación encubierta dirigida a usuarios que descargan y comparten pornografía infantil.

Los agentes rastrearon la actividad ilegal hasta su dispositivo personal y hallaron nueve videos de abuso sexual infantil. Younce enfrenta nueve cargos y permanece bajo investigación, con análisis forense en dos computadoras que podría derivar en acusaciones adicionales.

Ambos casos serán procesados por la fiscal especial del fiscal general, Rita Peters, en los condados correspondientes.

Nuevos cargos en investigación

Entretanto, la fiscalía estatal presentó un nuevo cargo por abuso lascivo y obsceno contra un menor de 12 años contra Nathan Holmberg, como parte de una investigación de gran escala que se desarrolla en varios condados.

En noviembre de 2025, un gran jurado del condado de Hernando emitió una acusación formal con 25 cargos graves, incluidos siete cargos de agresión sexual capital contra un menor, lo que habilita la pena de muerte conforme a la legislación de Florida.

En días recientes, se sumaron 47 cargos adicionales, entre ellos 39 por uso de un niño en una actuación sexual, siete por abuso lascivo y obsceno y uno por voyeurismo en video.

Con el nuevo cargo presentado en el condado de Hillsborough, Holmberg enfrenta un escenario judicial sin precedentes: 14 cadenas perpetuas, siete posibles condenas a muerte y hasta 2.355 años de prisión. Las autoridades anticiparon la presentación de más cargos en las próximas semanas.

Los procesos estarán a cargo de la fiscal especial Rita Peters en los condados de Pinellas y Hillsborough, y del fiscal estatal Bill Gladson en el condado de Hernando. La investigación permanece bajo responsabilidad de un Grupo de Trabajo Especial integrado por fiscales y agentes de varias agencias estatales y locales.