Florida avanza hacia reglas más estrictas para el uso de bicicletas eléctricas

MIAMI -. El crecimiento acelerado del uso de bicicletas eléctricas en Florida ha impulsado un proceso legislativo que podría redefinir cómo y dónde pueden circular estos vehículos en todo el estado.

En los últimos meses, legisladores estatales han promovido proyectos dirigidos a actualizar las normas vigentes ante la evolución tecnológica de las e-bikes, cuyos modelos más recientes alcanzan velocidades y niveles de potencia superiores a los de las bicicletas convencionales.

MÁS COBERTURA Florida reactiva batalla legal y ciudadana para llevar expansión de Medicaid a boleta electoral de 2028

De ser aprobada y firmada por el gobernador, la nueva normativa podría entrar en vigor entre julio de 2026 y 2027, dependiendo de la versión final que avance en el proceso legislativo.

Entre los cambios en discusión se encuentra la reclasificación de ciertos vehículos. Aquellos que superen los 750 watts de potencia y puedan exceder las 28 millas por hora pasarían a ser consideradas motocicletas eléctricas, lo que implicaría nuevas restricciones de circulación. Bajo esta clasificación, no podrían desplazarse por carriles exclusivos para bicicletas ni por aceras, y tendrían que integrarse al tráfico vehicular regular.

La legislación también contempla establecer límites de velocidad más estrictos en áreas compartidas con peatones, fijando topes cercanos a las 10 millas por hora en zonas como parques, senderos y paseos urbanos.

Otro punto relevante es la posible exigencia de licencia de conducir o permiso de aprendizaje para operar modelos capaces de alcanzar velocidades de 28 millas por hora o más, particularmente aquellos clasificados dentro de la categoría conocida como Clase 3.

Asimismo, los usuarios tendrían que reforzar medidas de convivencia vial, incluyendo la obligación de ceder el paso a peatones y emitir alertas sonoras al adelantar en espacios recreativos o de alta circulación peatonal.

La propuesta también busca modernizar los reportes de accidentes de tránsito, incorporando datos específicos sobre la participación de ambos medios de transporte en los incidentes, algo que actualmente no se documenta de manera diferenciada.

El uso de e-bikes ha crecido de forma sostenida en Florida, impulsado por su accesibilidad, eficiencia en desplazamientos urbanos y popularidad en sectores turísticos y recreativos. Sin embargo, este aumento también ha traído consigo un mayor número de conflictos con peatones, especialmente en zonas de alta circulación.

Autoridades locales y estatales han expresado preocupación por la rapidez y potencia de algunos modelos que operan en espacios diseñados originalmente para tránsito lento. A esto se suma la existencia de regulaciones municipales distintas, lo que ha generado confusión entre usuarios y ha impulsado el debate sobre la necesidad de un marco estatal uniforme.

Aunque los detalles finales dependerán del texto definitivo aprobado, las propuestas contemplan multas por exceder límites de velocidad, circular en áreas restringidas o operar ciertos modelos sin la licencia correspondiente. También se evalúan sanciones por alteraciones no autorizadas en los sistemas de motor o ritmo.

Mientras el proyecto continúa su curso legislativo, los modelos que no superen los 750 watts de potencia y mantengan una asistencia máxima de 28 millas por hora, siguen siendo consideradas bicicletas bajo la normativa vigente, y se les permite circular en los mismos espacios que las bicicletas tradicionales.