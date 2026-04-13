lunes 13  de  abril 2026
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), poco menos de 4 millones de viviendas cambiaron de manos durante el mes a ritmo anualizado, una caída del 1% frente al mismo mes del año pasado

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayó en marzo el 3,6% respecto al mes anterior, según datos publicados el lunes

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), poco menos de 4 millones de viviendas cambiaron de manos durante el mes a ritmo anualizado, una caída del 1% frente al mismo mes del año pasado y por debajo de las expectativas.

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Analistas predecían que la cifra podría llegar hasta 4,05 millones de unidades, de acuerdo al consenso publicado por MarketWatch.

"Las ventas de viviendas en marzo se mantuvieron lentas y por debajo del ritmo del año pasado", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR. La desconfianza de los consumidores y un crecimiento del empleo más débil desalentaron a los compradores, añadió.

Las tasas hipotecarias han aumentado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, lo que llevó a la NAR a recortar su pronóstico de ventas para el año a un 4%, señaló.

FUENTE: Con información con AFP.

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