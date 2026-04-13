EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.

MIAMI. - En una nueva operación de seguridad contra el narcotráfico, el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó ataques contra dos lanchas que, según afirmó en un comunicado, estaban vinculadas a actividades de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. Cinco tripulantes murieron durante la intervención.

A través de su cuenta Southcom en X, el Comando indicó que por orden del comandante general Frabcus K, Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo “dos ataques cinéticos legales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, el 11 de abril.

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NARCOTRÁFICO EEUU intercepta lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos

Las dos lanchas estaban realizando operaciones de narcotráfico, según aseguró en el texto con el título “Aplicando fricción sistemática total a los cárteles” y que acompaña con un video.

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On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu — U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026

Ataques al narcotráfico

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, cuando se ejecutaron los ataques.

El Southcom indicó en el mensaje “dos narco terroristas varones fueron abatidos, y un narcoterrorista sobrevivió al primer ataque”.

“Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque”, prosiguió en el texto en el que asegura que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de EEUU oara activar el sistema de búsqueda y rescae para el sobreviviente”

Y aclara que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida durante la operación.

El Comando Sur, responsable de la seguridad y cooperación militar en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ha intensificado sus ejercicios de entrenamiento y también de operaciones conjuntas con Ecuador y Perú en el Pacífico, en los últimos días, tras una fuerte presencia en el Caribe.

FUENTE: Con información de red X Southcom