lunes 13  de  abril 2026
SEGURIDAD

EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

Comando Sur de EEUU dijo haber confirmado que las dos embarcaciones realizaban operaciones de narcotráfico en rutas conocidas en el Pacífico Oriental

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una nueva operación de seguridad contra el narcotráfico, el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó ataques contra dos lanchas que, según afirmó en un comunicado, estaban vinculadas a actividades de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. Cinco tripulantes murieron durante la intervención.

A través de su cuenta Southcom en X, el Comando indicó que por orden del comandante general Frabcus K, Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo “dos ataques cinéticos legales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, el 11 de abril.

Lee además
Esta captura de pantalla, obtenida de un vídeo publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque contra un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.
NARCOTRÁFICO

EEUU intercepta lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

Las dos lanchas estaban realizando operaciones de narcotráfico, según aseguró en el texto con el título “Aplicando fricción sistemática total a los cárteles” y que acompaña con un video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043477652573470959&partner=&hide_thread=false

Ataques al narcotráfico

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, cuando se ejecutaron los ataques.

El Southcom indicó en el mensaje “dos narco terroristas varones fueron abatidos, y un narcoterrorista sobrevivió al primer ataque”.

“Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque”, prosiguió en el texto en el que asegura que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de EEUU oara activar el sistema de búsqueda y rescae para el sobreviviente”

Y aclara que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida durante la operación.

El Comando Sur, responsable de la seguridad y cooperación militar en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ha intensificado sus ejercicios de entrenamiento y también de operaciones conjuntas con Ecuador y Perú en el Pacífico, en los últimos días, tras una fuerte presencia en el Caribe.

FUENTE: Con información de red X Southcom

Temas
Te puede interesar

Daniel Ortega intensifica vigilancia ante temor a acciones externas, según experto

Wall Street abre a la baja tras anuncio de bloqueo naval al régimen de Irán

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El actor británico John Nolan. 
OBITUARIO

Fallece el actor británico John Nolan, conocido por su rol en "Batman"

Viviendas móviles distribuidas en un entorno comunitario
VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana: cuatro historias marcadas por la incertidumbre

Te puede interesar

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

Miami Beach inaugura paso peatonal arcoíris. 
LA VOZ DE LA COMUNIDAD

Miami Beach reinaugura icónico paso peatonal arcoíris en Lummus Park

Buque motor Sagitta en el Caribe de EEUU, en captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SEGURIDAD

EEUU ataca de nuevo a dos lanchas vinculadas al narcotráfico en el Pacífico, reporta cinco muertes

El representante demócrata de Estados Unidos, Eric Swalwell, asiste al foro de trabajadores candidatos a gobernador del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW) en los estudios Meruelo de Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026.
Escándalo

Demócrata suspende campaña a gobernador de California tras denuncias de agresión sexual