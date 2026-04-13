lunes 13  de  abril 2026
ADVERTENCIA

EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato con el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en alta mar

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha iniciado en el estrecho de Ormuz.

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

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El presidente estadounidense, Donald J. Trump, ordenó el bloqueo en el Estrecho de Ormuz y afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes.

Se trata de un paso más en su ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz de este fin de semana entre Washington y Teherán en Islamabad, y busca cortar los beneficios petroleros de Irán.

Según el comunicado del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "el bloqueo se aplicará de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el de Omán.

"Las fuerzas del Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".

FUENTE: Con información con AFP.

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