EEUU eliminará cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha iniciado en el estrecho de Ormuz .

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Aumentan las tensiones EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, ordenó el bloqueo en el Estrecho de Ormuz y afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes.

Se trata de un paso más en su ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz de este fin de semana entre Washington y Teherán en Islamabad, y busca cortar los beneficios petroleros de Irán.

Según el comunicado del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "el bloqueo se aplicará de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el de Omán.

"Las fuerzas del Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".

FUENTE: Con información con AFP.