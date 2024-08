Veteranos de EEUU condenan en una carta las mentiras de Tim Walz

"Usted ha declarado que está “muy orgulloso” de su servicio y, como cualquier veterano estadounidense, debería estarlo", agrega. "Pero no hay honor en mentir sobre la naturaleza de su servicio. Afirmar repetidamente ser un “sargento mayor de comando retirado” cuando no completó los requisitos no es honorable. Tampoco lo es afirmar que llevaba armas “en la guerra”, cuando no ha participado en ninguna guerra; y abandonar a los hombres y mujeres bajo su liderazgo justo cuando se preparaban para desplegarse, ciertamente, no resulta honorable".

Más adelante en su mensaje los veteranos de diferenes estados afirman: "Para ser francos, cuando usted afirma falsamente haber prestado un servicio militar en la guerra que no realizó y abandona su puesto, está minimizando los verdaderos sacrificios que hicieron los veteranos que sí sirvieron en combate.

"El honor de llevar el uniforme se gana con valentía"

"El servicio militar no es simplemente un trabajo o portar un uniforme. El honor de llevar el uniforme se gana con dedicación, valentía y un inquebrantable sentido del deber. Usted no ha mostrado ninguna de estas características, ya que ha mentido en su camino a través de una carrera política iniciada sobre la base de un título que no ganó y despliegues de combate en los que no participó".

"En resumen, nuestra gran preocupación surge del hecho de que el cargo de Vicepresidente está a un paso de convertirse en Comandante en Jefe. Usted ha demostrado su falta de voluntad para liderar en tiempos de guerra y su falta de honor a través de sus flagrantes tergiversaciones que utiliza para obtener beneficios personales", expone la carta redactada por decenas de veteranos de guerra.

Como resultado, los veteranos y miembros del servicio militar de Estados Unidos están legítimamente preocupados por lo que les sucedería si usted ascendiera a la Presidencia. Cuando Estados Unidos le pidió que liderara a sus tropas para ir a la guerra, usted les dio la espalda. Ha violado la confianza de nuestros hermanos y hermanas en armas. Hasta que usted admita que mintió, no hay forma de que se pueda confiar en usted para servir como vicepresidente de EEUU.

Entre los exmilitares que firman la carta se encuentran Brian Mast, Sargento retirado del Estado Mayor del Ejército de EEUU y representante federal; Joni Ernst, senadora de EEUU y teniente coronel retirada de la Guardia Nacional; Roger Wicker, senador de EEUU y teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea; Don Bacon, representante de EEUU y general de brigada retirado de la Fuerza Aérea; Jack Bergman, representante de EEUU y teniente general retirado del Cuerpo de Marines.

[email protected]