Wall Street abre al alza tras anuncio de posible acuerdo sobre Groenlandia

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate antes del cierre de sesión.

Wall Street abrió al alza este jueves, aliviada luego de que el presidente estadounidense Donald Trump retiró las amenazas de aranceles a los países europeos por su posición ante Groenlandia .

En los primeros intercambios, los tres indíces principales mostraron subidas: el Dow Jones de 0,59%, el Nasdaq de 0,96% y el ampliado S&P 500 de 0,66%.

ACUERDO DE PAZ "Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Después de una jornada de fuerte caída el martes, la Bolsa de Nueva York invirtió la tendencia y cerró al alza el miércoles, impulsada por el marco para un acuerdo sobre Groenlandia, mientras el presidente Donald J. Trump anunciaba la suspensión de aranceles contra varios países europeos que se oponen a la acción de Washington en la isla ártica.

El índice amplio S&P 500 ganó un 1,16%, el Dow Jones avanzó un 1,21% y el Nasdaq subió un 1,18%. El día anterior, los tres índices principales habían caído alrededor de un 2%.

El mercado cambia su tendencia

Ya en terreno positivo durante la mayor parte de la sesión, "el mercado se recuperó claramente tras el anuncio del presidente Trump de un acuerdo relativo a Groenlandia", señalaron los analistas de Briefing.com.

Durante el fin de semana, la Casa Blanca advirtió con imponer aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, en respuesta por su apoyo a ese territorio semiautónomo danés que EEUU quiere anexar por múltiples motivos de seguridad nacional.

Tras una reunión con el jefe de la OTAN, el jefe de Estado estadounidense levantó los aranceles que entraría en vigor a partir del 1ro de febrero.

Trump afirmó el miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron "el marco de un futuro acuerdo" sobre Groenlandia.

"Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1ro de febrero", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, sin dar ningún detalle.

"Los mercados temían que algunas de estas medidas comerciales pudieran minar la confianza en los activos estadounidenses", comentó Dave Grecsek, de Aspiriant.

Donald Trump también descartó la opción militar en Groenlandia.

Resultados dispares de empresas

"La gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", declaró.

"Puede que haya una toma de conciencia de que no conviene perturbar demasiado a los mercados, en particular al mercado de bonos", señaló Grecsek.

En el mercado, la temporada de resultados está en pleno apogeo.

Por el momento, los resultados financieros "han sido dispares (...) pero estamos apenas al comienzo de la temporada", observó Grecsek.

Netflix cerró en rojo (-2,18% a 85,36 dólares) al día siguiente de la publicación de sus resultados trimestrales.

El gigante del entretenimiento superó, sin embargo, por primera vez los 12.000 millones de dólares de facturación en los tres últimos meses de 2025, un alza de casi el 18% interanual.

El gigante de los chips Intel (+11,72% a 54,25 dólares) se disparó impulsado por el optimismo de los analistas respecto a su acción antes de la publicación de sus resultados el jueves.

FUENTE: Con información de AFP.