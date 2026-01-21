Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

El Foro Económico Mundial de Davos volvió a ofrecer esta semana un panorama revelador de la desconexión entre las élites progresistas globales y una parte creciente de las sociedades occidentales. La foto compartida por Alex Soros junto al gobernador Gavin Newsom fue, sin dudas, una declaración política.

La imagen de Alex, heredero político del imperio ideológico de izquierda de su padre George Soros, junto a Newsom, gobernador demócrata de California, ha generado polémica.

“Qué gusto reencontrarme con la verdadera estrella del Foro Económico Mundial 2026”, escribió Soros en la red social X, y elogió a Newsom por “enfrentar” al presidente Donald Trump y por criticar a líderes mundiales que, según él, creen que la “apaciguación” funciona frente al mandatario estadounidense.

So glad he’s here calling out world leaders for believing appeasement works when it comes to Trump. It doesn’t. It only emboldens him to become more chaotic and destructive.



World… pic.twitter.com/s8XqrC7bqX — Alex Soros (@AlexanderSoros) January 20, 2026

La escena no sorprende. Soros hijo, figura central del activismo progresista transnacional, y Newsom, uno de los gobernadores más ideológicamente alineados con la izquierda global, representan una misma visión: una política exterior moralizante, hostil al liderazgo de Trump y cómoda con los consensos de las élites internacionales.

Durante su paso por Davos, Newsom no ahorró provocaciones. En declaraciones recogidas por Fox News, arremetió contra líderes extranjeros por “arrodillarse” ante Trump y llegó a afirmar que debería haber llevado “rodilleras” para los dignatarios presentes.

Calificó de “patética” la actitud de gobiernos que no confrontan al presidente estadounidense y sugirió que Trump “juega con la gente como tontos”.

Las palabras del gobernador californiano no solo destilan desprecio político, sino también una profunda incomprensión del momento geopolítico actual. Trump ha puesto sobre la mesa una realidad que Europa prefiere ignorar: China avanza, la seguridad se redefine y la complacencia ya no es una opción.

En lugar de debatir estos desafíos, Newsom optó por el insulto, respaldado por aplausos provenientes de los mismos círculos que durante años promovieron políticas fallidas de globalización sin fronteras, dependencia energética y debilidad estratégica.

La foto de Soros y Newsom resume la alianza entre la izquierda estadounidense y la élite globalista: una coalición más preocupada por frenar a Trump que por responder a los desafíos reales de estabilidad internacional.

