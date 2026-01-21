miércoles 21  de  enero 2026
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

Soros hijo, figura del activismo progresista, y Newsom, alineado con la izquierda global, representan una misma visión

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.

Captura de pantalla / X / Alex Soros
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Foro Económico Mundial de Davos volvió a ofrecer esta semana un panorama revelador de la desconexión entre las élites progresistas globales y una parte creciente de las sociedades occidentales. La foto compartida por Alex Soros junto al gobernador Gavin Newsom fue, sin dudas, una declaración política.

La imagen de Alex, heredero político del imperio ideológico de izquierda de su padre George Soros, junto a Newsom, gobernador demócrata de California, ha generado polémica.

Lee además
Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
COLOMBIA

Petro cancela su asistencia al Foro de Davos para "concentrarse" en la reunión con Trump
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
MUNDO

Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia

“Qué gusto reencontrarme con la verdadera estrella del Foro Económico Mundial 2026”, escribió Soros en la red social X, y elogió a Newsom por “enfrentar” al presidente Donald Trump y por criticar a líderes mundiales que, según él, creen que la “apaciguación” funciona frente al mandatario estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexanderSoros/status/2013709976070496508&partner=&hide_thread=false

La escena no sorprende. Soros hijo, figura central del activismo progresista transnacional, y Newsom, uno de los gobernadores más ideológicamente alineados con la izquierda global, representan una misma visión: una política exterior moralizante, hostil al liderazgo de Trump y cómoda con los consensos de las élites internacionales.

Durante su paso por Davos, Newsom no ahorró provocaciones. En declaraciones recogidas por Fox News, arremetió contra líderes extranjeros por “arrodillarse” ante Trump y llegó a afirmar que debería haber llevado “rodilleras” para los dignatarios presentes.

Calificó de “patética” la actitud de gobiernos que no confrontan al presidente estadounidense y sugirió que Trump “juega con la gente como tontos”.

Las palabras del gobernador californiano no solo destilan desprecio político, sino también una profunda incomprensión del momento geopolítico actual. Trump ha puesto sobre la mesa una realidad que Europa prefiere ignorar: China avanza, la seguridad se redefine y la complacencia ya no es una opción.

En lugar de debatir estos desafíos, Newsom optó por el insulto, respaldado por aplausos provenientes de los mismos círculos que durante años promovieron políticas fallidas de globalización sin fronteras, dependencia energética y debilidad estratégica.

La foto de Soros y Newsom resume la alianza entre la izquierda estadounidense y la élite globalista: una coalición más preocupada por frenar a Trump que por responder a los desafíos reales de estabilidad internacional.

FUENTE: Con información de Fox News / Breitbart / X

Temas
Te puede interesar

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Te puede interesar

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506 y expresidente de esa organización.
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio