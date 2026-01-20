El triunfante primer año de Trump: un renacimiento audaz

¡Qué diferencia hace un año! En su segundo mandato, el presidente Donald J. Trump no ha perdido tiempo en conducir a Estados Unidos hacia una nueva era de fortaleza, prosperidad y claridad moral.

Al cumplir un año desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, la administración Trump ha cumplido sus promesas con medidas decisivas, fomentando el crecimiento económico, restaurando la integridad cultural y reafirmando el liderazgo estadounidense a nivel mundial.

Política doméstica

La agenda interior del presidente Trump se ha centrado en desmantelar las ideologías divisivas y reforzar los principios fundamentales de la nación. Para ello, ha sido fundamental su reversión agresiva del marxismo cultural, que considera una fuerza corrosiva que socava la sociedad estadounidense.

A los pocos meses de asumir el cargo, Trump emitió órdenes ejecutivas para cerrar todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias federales, calificándolos de discriminatorios e ineficaces. Extendió esta crítica al sector privado, reprendiendo públicamente a las empresas que dan prioridad a la DEI por encima del mérito, y fomentando un cambio cultural hacia la ecuanimidad y la productividad.

Además, la administración ha erradicado las estrategias neomarxistas de las instituciones públicas, incluyendo la teoría crítica de la raza, la ideología de género y la teoría crítica queer. La financiación de estos preceptos, tanto a nivel nacional como a través de la ayuda exterior, se ha detenido por completo, redirigiendo los recursos a iniciativas que promueven la unidad y los logros individuales.

Esta cruzada ideológica se ha acompañado de una firme defensa de las libertades civiles y la libertad de expresión. El Departamento de Justicia de Trump ha emprendido acciones legales contra la censura en las plataformas de redes sociales, garantizando que no se silencien las voces conservadoras. Estas medidas han tenido eco entre millones de personas, fomentando un discurso más libre y protegiendo la Primera Enmienda como piedra angular de la democracia estadounidense.

Las demandas de alto perfil contra las grandes empresas tecnológicas han dado lugar a acuerdos históricos, obligando a las plataformas a adoptar políticas de contenido transparentes y a restablecer miles de cuentas previamente prohibidas.

Las medidas ejecutivas de la administración también han empoderado a los padres, profesores y líderes religiosos para que hablen libremente en las escuelas y los foros públicos sin temor a represalias, reconstruyendo la confianza en instituciones que durante mucho tiempo se han percibido como hostiles a los valores tradicionales. En un paso audaz hacia la verdadera rendición de cuentas, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra varios políticos corruptos de la administración anterior que abusaron de su poder mediante investigaciones utilizadas como arma, enjuiciamientos selectivos y uso indebido de la autoridad federal, restaurando la fe en que nadie está por encima de la ley y cumpliendo la promesa de drenar el pantano de una vez por todas.

En materia de inmigración, Trump ha defendido el Estado de derecho al detener eficazmente la inmigración ilegal masiva. Las medidas de seguridad fronteriza reforzadas, incluida la finalización de secciones clave del muro y la tecnología de vigilancia avanzada, han reducido los cruces no autorizados en más de un 90%, según los informes del Departamento de Seguridad Nacional. Esto protege a la nación y protege a los trabajadores estadounidenses de la supresión salarial y a las comunidades de la delincuencia asociada.

En el ámbito económico, las políticas de Trump han desencadenado un resurgimiento notable. La inflación, que afectó al gobierno anterior, se ha controlado mediante intervenciones estratégicas. Los aranceles sobre las importaciones han fortalecido la producción nacional, enmarcándola como un imperativo de seguridad nacional para reducir la dependencia de naciones adversarias.

Estos aranceles han impulsado el aumento de los salarios de los trabajadores estadounidenses, ya que las empresas repatrían los puestos de trabajo del sector manufacturero. Se han desmantelado las onerosas regulaciones de épocas anteriores, lo que ha dado rienda suelta a la innovación y al espíritu empresarial. La producción de petróleo se ha disparado, y la aprobación de nuevos proyectos de perforación ha reducido los costes energéticos y ha contribuido a combatir la inflación.

Las inversiones extranjeras han afluido, sumando trillones (miles de billones) de dólares en las industrias estadounidenses, gracias a los incentivos proempresariales de Trump. Este es un beneficio colateral de los aranceles. El énfasis del 47.º presidente en la inteligencia artificial ha posicionado a Estados Unidos como líder mundial, con inversiones federales que aceleran el desarrollo de la IA para la defensa y el comercio.

Los precios de los medicamentos recetados se han desplomado después de que Trump obligara a las empresas farmacéuticas a alinear los precios estadounidenses con los europeos. La culminación de estos esfuerzos fue la aprobación de la «Big Beautiful Bill», el mayor paquete de reducción de impuestos sobre la renta de la historia, que incluye deducciones para familias, pequeñas empresas y veteranos.

En combinación con otros programas, como las iniciativas de formación de la mano de obra, estas medidas han impulsado el crecimiento del PIB hasta el 4,5%, el desempleo hasta mínimos históricos y la confianza de los consumidores hasta nuevas cotas.

Política exterior

En el extranjero, el presidente Trump ha llevado a cabo una diplomacia enérgica pero pragmática, enfrentándose a las amenazas a la libertad y forjando alianzas basadas en valores compartidos. Una de sus piedras angulares ha sido su iniciativa de enfrentarse y revertir el comunismo moderno en América Latina. La administración Trump orquestó la destitución del dictador venezolano Nicolás Maduro mediante una acción militar decisiva, allanando el camino para unas elecciones democráticas en el futuro.

Aunque aún queda mucho por hacer para lograr un cambio de régimen satisfactorio, esta hazaña refleja una política novedosa de revertir el socialismo en América Latina sin emplear soldados estadounidenses como fuerza de ocupación.

Una piedra angular de esta estrategia regional ha sido hacer frente a la Cuba comunista, principal impulsora y fuente ideológica del socialismo en toda América Latina. Al cortar el suministro de petróleo de Venezuela a La Habana, la administración Trump ha asestado un duro golpe a las finanzas del comunismo cubano. Esta medida intrépida ha acelerado los esfuerzos para purgar por completo la maligna influencia extranjera del hemisferio, con expectativas de expulsar a los asesores, espías, personal militar y agentes económicos chinos, rusos, iraníes y norcoreanos.

Reconociendo la profunda interacción entre los cárteles de la droga y el socialismo continental, a menudo alimentada por estas potencias adversarias, Trump ha intensificado las operaciones conjuntas con socios cooperativos para desmantelar las redes de tráfico, reduciendo drásticamente la entrada de drogas ilegales y restaurando la estabilidad, al tiempo que envía un mensaje inequívoco: el hemisferio occidental ya no tolerará la subversión comunista ni la invasión de las grandes potencias de Pekín, Moscú, Teherán o Pyongyang.

En Oriente Medio y más allá, Trump ha combatido el islamismo con precisión. Los esfuerzos contra el fundamentalismo chií iraní y los grupos terroristas suníes como el ISIS y Hamás han incluido sanciones paralizantes y apoyo militar a los aliados. Ha cultivado relaciones estrechas con naciones musulmanas moderadas, como Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. El rechazo del yihadismo, un principio arraigado en las ideologías islamistas, se ha convertido en una condición previa para una buena relación. Se ha reafirmado el derecho de Israel a existir, que sigue siendo una característica incondicional de las relaciones entre Estados Unidos y los Estados árabes.

Trump también ha revertido los avances globales de la China comunista mediante restricciones comerciales y alianzas en el Indo-Pacífico, recuperando el dominio de Estados Unidos en tecnología y cadenas de suministro. En África, su administración ha defendido a los cristianos perseguidos, proporcionándoles ayuda y apoyo diplomático, deteniendo las matanzas en regiones como Nigeria y Etiopía.

Contrariamente a los temores aislacionistas, Trump no ha abandonado a Ucrania, sino que ha seguido armándola contra la agresión de Vladimir Putin, al tiempo que ha impulsado soluciones negociadas que respetan la soberanía ucraniana. Entre los objetivos estratégicos se incluyen el refuerzo de la producción y la adquisición de minerales de tierras raras por parte de Estados Unidos, la reducción de la dependencia de China y el avance del poder militar mediante el aumento del gasto en defensa y la modernización. Estos esfuerzos han mejorado la postura disuasoria de Estados Unidos, garantizando la paz a través de la fuerza.

Las políticas internas y externas del presidente Trump representan una revisión ideológica coherente, que reconecta a Estados Unidos con sus raíces cristianas. Al purgar las influencias marxistas en el país y enfrentarse al socialismo y al islamismo en el extranjero, Trump ha reposicionado a Estados Unidos como la vanguardia de Occidente.

Aunque no está exento de defectos y es digno de crítica en cuestiones de estilo en el discurso público, este renacimiento defiende el modo republicano de gobierno, haciendo hincapié en la fe, la libertad y la soberanía. A medida que la nación prospera bajo esta visión, el primer año de Trump marca un legado duradero de renovación moral y estratégica, que inspira a los aliados y disuade a los enemigos en igual medida.