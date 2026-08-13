Wall Street abre al alza por datos de precios mayoristas

Un agente de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Wall Street abrió al alza este jueves, animada por los datos de la inflación mayorista en Estados Unidos que alivian las expectativas ante posibles alzas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

En la apertura, los principales índices se mostraban al alza: Dow Jones (0,26%), Nasdaq (0,16%) y el amplio S&P 500 (0,19%).

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La Bolsa de Nueva York cerró en verde el miércoles, ante el alivio en parte de los inversionistas por la desaceleración de la inflación en Estados Unidos, y en medio del entusiasmo por los excelentes resultados empresariales.

El Nasdaq ganó un 0,54% y el índice ampliado S&P 500, un 0,26%. Solo el Dow Jones, cuyo cálculo es diferente, terminó a la baja, cediendo un 0,04%.

"Todas las miradas estaban puestas en el informe del IPC (sobre la inflación) de julio, con la esperanza de encontrar nuevos indicios sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed)", subraya Fiona Cincotta, analista de Forex.com.

El aumento de los precios al consumo se moderó ligeramente el mes pasado en Estados Unidos, situándose en el 3,4% interanual, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

La inflación subyacente, que excluye las variaciones de los precios de los alimentos y la energía, también se desaceleró levemente, hasta el 2,5%, frente al 2,6% de un mes antes.

FUENTE: Con información de AFP.