jueves 13  de  agosto 2026
Inflación

EEUU: Precios mayoristas se desaceleran en en julio

El IPP registró un 4,7%, una cifra inferior al incremento del 5,5% observado en junio, informó el Departamento de Trabajo este jueves

Contenedores para ser trasladados por tren, descargados en el Puerto de Los Ángeles, California.

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FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Índice de Precios al Productor (PPI) se moderó en julio en Estados Unidos en términos interanuales, debido a que los costos de la energía descendieron respecto al mes anterior tras un repunte previo provocado por el conflicto en Medio Oriente.

El IPP registró un 4,7%, una cifra inferior al incremento del 5,5% observado en junio, informó el Departamento de Trabajo este jueves.

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En términos mensuales, el IPP se mantuvo sin cambios.

Esta desaceleración se debió a la caída de los precios de la energía, que descendieron un 3,1% respecto al mes anterior.

El descenso fue menor que el registrado en junio, cuando la presión sobre los costos de la energía derivada del conflicto con Irán descendía.

Inflación controlada

La reanudación de las hostilidades alimenta la preocupación de que la inflación persista, aunque se mantiene controlada, gracias a las políticas económicas del presidente Donald J. Trump

Los costos mundiales de la energía se han disparado desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán llevaron a la república islámica a bloquear prácticamente el acceso al estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es clave para el tránsito internacional de energía.

Desde entonces, los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido y han bajado, en medio de una situación temporal por la guerra contra Irán como han explicado los asesores económicos de la Casa Blanca

En julio, más de la mitad de la caída en los costos de los bienes estuvo relacionada con la baja de los precios de la gasolina, señaló el Departamento de Trabajo.

"También descendieron los índices de precios de verduras frescas y secas, combustible diésel, combustible para aviones, combustibles residuales y resinas y materiales termoplásticos", añadió el informe.

FUENTE: Con información de AFP.

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