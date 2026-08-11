martes 11  de  agosto 2026
LA BOLSA

Wall Street abre al alza a la espera de cifras de inflación

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,11%, el Nasdaq subía un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,19%

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió con una ligera subida el martes, en vísperas de la esperada publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos, mientras el mercado atraviesa un parate estacional.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,11%, el Nasdaq subía un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,19%.

Lee además
Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
Conflicto bélico

Trump asegura que EEUU controla el estrecho de Ormuz

La Bolsa de Nueva York cerró con una leve caída el lunes, tras una nueva alza de los precios del petróleo y en espera de la publicación de la cifra de la inflación estadounidense para julio.

El Dow Jones perdió el 0,11%, mientras el índice Nasdaq cedió un 0,32% y el índice ampliado S&P 500, que reúne las 500 empresas más grandes que cotizan en Wall Street, terminó cerca del equilibrio (-0,06%).

"Los precios del crudo escalaron a todo lo largo de la sesión, atenuando así la fuerza del mercado bursátil", resumieron analistas de Briefing.com.

Datos permiten a la Reserva Federal ser paciente

El petróleo subió casi un 5% el lunes, impulsado por los temores de otro impasse diplomático entre Washington y Teherán, que plantean diferentes condiciones para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Una parte de los inversores intenta "ignorar la situación en el Golfo", opinó Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Ellos prefieren concentrarse en la publicación el miércoles del índice de precios al consumo para el mes de julio, seguido el jueves del índice de precios a la producción.

Los mercados anticipan una ligera ralentización de la inflación en Estados Unidos, mientras que el mercado laboral estadounidense ha mostrado recientemente signos de debilidad.

Si dicho escenario se confirma, "reforzaría la idea de que la Fed (Reserva Federal estadounidense) puede permitirse seguir siendo paciente" antes de subir sus tipos, estima Daniela Hathorn, analista de Capital.com.

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

Wall Street cierra al alza tras datos de desempleo en EEUU

Wall Street cierra en fuerte alza con récord del Dow Jones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.
GUERRA

Trump responde a Irán: Estados Unidos también exige una indemnización por daños

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

Te puede interesar

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

La escultura desapareció del parque Jakey Duque en el área situada cerca de la calle 154 y la avenida 89 del noroeste.
COMUNIDAD

Recompensa de $10.000 por el monumento desaparecido del niño Jakey Duque en Miami Lakes