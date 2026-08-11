Wall Street abre al alza a la espera de cifras de inflación

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.

Wall Street abrió con una ligera subida el martes, en vísperas de la esperada publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos, mientras el mercado atraviesa un parate estacional.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,11%, el Nasdaq subía un 0,25% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,19%.

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La Bolsa de Nueva York cerró con una leve caída el lunes, tras una nueva alza de los precios del petróleo y en espera de la publicación de la cifra de la inflación estadounidense para julio.

El Dow Jones perdió el 0,11%, mientras el índice Nasdaq cedió un 0,32% y el índice ampliado S&P 500, que reúne las 500 empresas más grandes que cotizan en Wall Street, terminó cerca del equilibrio (-0,06%).

"Los precios del crudo escalaron a todo lo largo de la sesión, atenuando así la fuerza del mercado bursátil", resumieron analistas de Briefing.com.

Datos permiten a la Reserva Federal ser paciente

El petróleo subió casi un 5% el lunes, impulsado por los temores de otro impasse diplomático entre Washington y Teherán, que plantean diferentes condiciones para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Una parte de los inversores intenta "ignorar la situación en el Golfo", opinó Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Ellos prefieren concentrarse en la publicación el miércoles del índice de precios al consumo para el mes de julio, seguido el jueves del índice de precios a la producción.

Los mercados anticipan una ligera ralentización de la inflación en Estados Unidos, mientras que el mercado laboral estadounidense ha mostrado recientemente signos de debilidad.

Si dicho escenario se confirma, "reforzaría la idea de que la Fed (Reserva Federal estadounidense) puede permitirse seguir siendo paciente" antes de subir sus tipos, estima Daniela Hathorn, analista de Capital.com.

FUENTE: Con información de EFE.