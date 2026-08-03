Wall Street abre al alza impulsada por la caída del petróleo

Wall Street abrió al alza el lunes en el inicio a una semana cargada de datos económicos con una buena noticia en el frente petrolero, después de que Donald Trump anunciara la reanudación de las negociaciones con Irán.

En las primeras operaciones, el Dow Jones avanzaba un 0,53%, el índice Nasdaq subía un 0,31% y el índice amplio S&P 500 ganaba un 0,33%.

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La Bolsa de Nueva York cerró el viernes al alza impulsada por los buenos resultados de Amazon, tras un mes de altibajos por la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio y preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones subió un 0,53%, el tecnológico Nasdaq ganó un 1% y el ampliado S&P 500 subió un 0,70 %. Los tres principales índices del mercado estadounidense se sitúan cerca de los niveles que registraban a finales de junio.

Los resultados empresariales "siguen sorprendiendo muy favorablemente", explicó a la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

Las acciones de Amazon se dispararon un 15,32% el viernes después de presentar el jueves unos resultados trimestrales que entusiasmaron a los inversores.

El cierre del viernes

La compañía destacó especialmente por el fuerte crecimiento de la actividad de informática en la nube ("cloud") y la IA.

La reacción del mercado fue similar a la que tuvo tras los resultados de Microsoft, que mostraron que sus inversiones para desarrollar la IA no mermaron su margen.

Para Stovall, en el fondo "los inversores siguen convencidos de la revolución tecnológica y de su impacto significativo en el crecimiento de los beneficios, no solo durante el próximo trimestre, sino también en los años venideros".

Sin embargo, el mercado no dudó en castigar el viernes a Apple (-7,35%) debido a unas previsiones consideradas demasiado tímidas.

Varios episodios de incertidumbre, especialmente en torno a los niveles de valoración de sectores vinculados a la IA, como el de los semiconductores, provocaron importantes movimientos de venta durante julio.

Los resultados trimestrales de empresas cuyo precio se disparó desde comienzos de año, como AMD o SanDisk, serán especialmente observados en los próximos días.

FUENTE: Con información de AFP.