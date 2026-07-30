jueves 30  de  julio 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra en fuerte alza por ganancias de tecnológicas

Wall Street o la Bolsa de Nueva York terminó el jueves con resultados elevados. El índice Nasdaq se disparó un 2,78%, el índice S&P 500 ganó un 1,66% y el Dow Jones se apuntó un 1,19%

Agentes en el piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

Agentes en el piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street volvió al terreno positivo y cerró con una fuerte subida el jueves, impulsada por un renovado interés en los valores tecnológicos tras los buenos resultados de Microsoft.

El índice Nasdaq se disparó un 2,78%, el índice S&P 500 ganó un 1,66% y el Dow Jones se apuntó un 1,19%.

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"Wall Street se recuperó de las fuertes caídas registradas la víspera (el miércoles), provocadas por un repunte de los rendimientos de la deuda a largo plazo" tras la decisión de la Fed, el banco central estadounidense, de mantener sus tasas de interés de referencia sin cambios pese a una inflación aún persistente, explica Jose Torres, de Interactive Brokers.

"El Nasdaq lideró la recuperación gracias al rebote de los semiconductores (...), y los sólidos resultados trimestrales de Microsoft dieron apoyo" al sector tecnológico en su conjunto, comentó a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

El gigante estadounidense publicó el miércoles resultados superiores a lo esperado. Sus cuantiosas inversiones para desarrollar la inteligencia artificial (IA) no han mermado su rentabilidad, un elemento crucial para el mercado, cada vez más exigente al respecto.

El jueves, la acción de Microsoft se disparó más de un 15%, lo que supone una ganancia de unos 400.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Arrastró en su estela a los gigantes de los chips, como Nvidia (+2,65%), AMD (+13,00%) o Broadcom (+4,73%), que también se beneficiaron de compras a precios atractivos.

A diferencia de Microsoft, Meta (Facebook, Instagram) sufrió por una rentabilidad debilitada tras sus colosales gastos en IA.

Su margen operativo cayó del 43% al 31% en un año y el efectivo disponible se desplomó a 784 millones de dólares, frente a 8.500 millones un año antes.

Su acción retrocedió un 7,95% a 539,03 dólares.

Amazon y Apple

Tras el cierre, Amazon y Apple publicaron resultados este jueves.

Amazon presentó resultados superiores a las expectativas para el segundo trimestre, impulsados una vez más por su actividad de informática en la nube ("cloud") y la inteligencia artificial (IA), que se desarrolla a un ritmo cada vez mayor.

La facturación del período se ubicó en 200.600 millones de dólares, un aumento del 20% interanual, según un comunicado, mientras que los analistas esperaban 196.800 millones.

En las negociaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, su acción subía más de un 7%.

La firma de la manzana perdía, por su parte, un 2,44%, pese a presentar también resultados mejores de lo esperado.

Apple publicó nuevamente resultados superiores a lo esperado para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal cerrado a finales de junio, con una facturación en alza del 16% interanual a 109.400 millones de dólares, impulsada por una explosión de ventas de iPhone (+22% a 54.250 millones de dólares).

A pesar de la escasez de memorias, que pesa sobre los costos del grupo, su margen bruto supera incluso el 50%, inflado por los reembolsos de derechos de aduana impuestos el año pasado por Donald Trump y finalmente invalidados por la Corte Suprema estadounidense en febrero. Mientras tanto, los beneficios aumentaron un 27% hasta 29.800 millones de dólares.

En el plano macroeconómico, la plaza estadounidense acogió bien el índice de inflación PCE correspondiente al mes de junio, que mostró que el avance de los precios en Estados Unidos se frenó en el periodo, tal como se esperaba.

La inflación en Estados Unidos se moderó a 3,7% interanual en junio, según el índice PCE, el preferido por la Reserva Federal.

La economía de Estados Unidos creció 1,5% en proyección anual en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas, según los datos oficiales publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

FUENTE: Con información de AFP.

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