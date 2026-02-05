jueves 5  de  febrero 2026
LA BOLSA

Wall Street retrocede, con mayor presión sobre las tecnológicas

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones caía 0,61%, el Nasdaq 1,31% y el amplio S&P 500 0,86%

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

ANGELA WEISS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió a la baja este jueves, afectada de nuevo por la preocupación alrededor de las acciones de las tecnológicas que en los años recientes han impulsado el mercado.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones caía 0,61%, el Nasdaq 1,31% y el amplio S&P 500 0,86%.

Lee además
El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CUBA

Oposición cubana rechaza doble discurso del régimen sobre negociaciones con EEUU
El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
PRÓXIMA CITA

¿Progreso o preludio de ataque? Lo que se sabe sobre la negociación entre Irán y EEUU

La Bolsa de Nueva York terminó mixta el miércoles, una jornada marcada por la fuerte ola de ventas de las grandes tecnológicas.

El índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,51% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,51%. El Dow Jones subió un 0,53%.

"El hecho destacado" de la jornada "es la debilidad del sector tecnológico", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Uno de los detonantes de dicha caída fue la fría recepción de los resultados del grupo Advanced Micro Devices (AMD), fabricante de chips para inteligencia artificial (IA), cuyos beneficios del último trimestre de 2025, que triplicaron los registrados en el mismo periodo de 2024, superaron lass previsiones del mercado.

Pero su acción se desplomó un 17,31% .

"Los resultados en el sector tecnológico continúan siendo muy buenos y sólidos, pero son las expectativas las que generan cierta decepción, especialmente en un momento cuando el sentimiento alrededor del sector es negativo", anotó Kourkafas.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Taiwán afirma que las relaciones con EEUU son "sólidas como una roca"

Wall Street retrocede lastrada por las tecnológicas

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Te puede interesar

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH