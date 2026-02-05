Wall Street retrocede, con mayor presión sobre las tecnológicas

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Wall Street abrió a la baja este jueves, afectada de nuevo por la preocupación alrededor de las acciones de las tecnológicas que en los años recientes han impulsado el mercado.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones caía 0,61%, el Nasdaq 1,31% y el amplio S&P 500 0,86%.

La Bolsa de Nueva York terminó mixta el miércoles, una jornada marcada por la fuerte ola de ventas de las grandes tecnológicas.

El índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,51% y el ampliado S&P 500 perdió un 0,51%. El Dow Jones subió un 0,53%.

"El hecho destacado" de la jornada "es la debilidad del sector tecnológico", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

Uno de los detonantes de dicha caída fue la fría recepción de los resultados del grupo Advanced Micro Devices (AMD), fabricante de chips para inteligencia artificial (IA), cuyos beneficios del último trimestre de 2025, que triplicaron los registrados en el mismo periodo de 2024, superaron lass previsiones del mercado.

Pero su acción se desplomó un 17,31% .

"Los resultados en el sector tecnológico continúan siendo muy buenos y sólidos, pero son las expectativas las que generan cierta decepción, especialmente en un momento cuando el sentimiento alrededor del sector es negativo", anotó Kourkafas.

FUENTE: Con información con AFP.