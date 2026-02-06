viernes 6  de  febrero 2026
RéCORD HISTóRICO

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

Al cierre de Wall Street, el índice bursátil subió 2,47% hasta los 50.115,67 puntos, un nivel nunca antes visto. El Nasdaq subió un 2,18% y el ampliado S&P 500 avanzó un 1,97%

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró con gran fuerza el viernes con el Dow Jones en un registro récord por encima de los 50.000 puntos.

El índice industrial Dow Jones, el más importante de la bolsa estadounidense, superó el umbral de los 50.000 puntos por primera vez en su historia.

Lee además
Un hombre cocina salchichas sobre un fuego de leña junto a su esposa e hijas durante un corte de electricidad en el barrio de Poey en La Habana.
EEUU

El Gobierno de Trump anuncia otros 6 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

El presidente Donald Trump celebró el récord. "¡Bravo, Estados Unidos", escribió en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Al cierre, el índice bursátil subió un 2,47% hasta alcanzar los 50.115,67 puntos, un nivel nunca antes visto. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subió un 2,18% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,97%.

El Dow Jones superó el nivel de los 40.000 puntos en mayo de 2024 y el de los 30.000 puntos en noviembre de 2020.

Al igual que los demás índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones había sufrido a principios de semana debido a un amplio movimiento de venta de acciones tecnológicas.

"El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja", indicaron analistas de Briefing.com.

"La sensación general en Wall Street es que las ventas llegaron muy lejos", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día.

Nvidia -la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo- subió más de un 7%, al igual que Broadcom, mientras que AMD aumentaba un 7,50% e Intel un 5%.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump recibirá en marzo en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón

Wall Street retrocede lastrada por las tecnológicas

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla para presentar el nuevo sitio web TrumpRx en el Auditorio South Court de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. 
GOBIERNO

La Casa Blanca lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio

Imagen referencial.
NORMATIVA

Adiós a la calcomanía amarilla, avanza en Florida ley para digitalizar el registro vehicular

Varias personas emiten su derecho al voto.
EEUU

Trump insta al Congreso a aprobar ley "SAVE America" para asegurar la elegibilidad del votante

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Te puede interesar

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford acompañados de cazas.
POLÍTICA

¿Se estaría gestando una repentina incursión militar de EEUU en Cuba?

Por ILIANA LAVASTIDA y CARLOS ARMANDO CABRERA
 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Arresto de Alex Saab: señal directa de que no hay blindajes para casos similares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
RéCORD HISTóRICO

El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
EEUU

Comisión de Supervisión del Congreso anuncia que testimonio de los Clinton sobre Epstein será privado

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
ATENCIÓN CONSUMIDOR

Florida halla elevados niveles de tóxicos en panes de alto consumo, chocolates y dulces