El índice Dow Jones supera por primera vez la barrera de los 50.000 puntos

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

Wall Street cerró con gran fuerza el viernes con el Dow Jones en un registro récord por encima de los 50.000 puntos.

El índice industrial Dow Jones, el más importante de la bolsa estadounidense, superó el umbral de los 50.000 puntos por primera vez en su historia.

El presidente Donald Trump celebró el récord. "¡Bravo, Estados Unidos", escribió en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Al cierre, el índice bursátil subió un 2,47% hasta alcanzar los 50.115,67 puntos, un nivel nunca antes visto. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subió un 2,18% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,97%.

El Dow Jones superó el nivel de los 40.000 puntos en mayo de 2024 y el de los 30.000 puntos en noviembre de 2020.

Al igual que los demás índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones había sufrido a principios de semana debido a un amplio movimiento de venta de acciones tecnológicas.

"El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja", indicaron analistas de Briefing.com.

"La sensación general en Wall Street es que las ventas llegaron muy lejos", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día.

Nvidia -la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo- subió más de un 7%, al igual que Broadcom, mientras que AMD aumentaba un 7,50% e Intel un 5%.

FUENTE: Con información de AFP.